أمن خريبكة يعتني بالشرطيات وعاملات النظافة

هسبريس من خريبكة

تخليدا لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، احتفت المنطقة الإقليمية للشرطة بخريبكة، عصر الاثنين، بالنساء الشرطيات العاملات بمصالحها.

وعرف الحفل حضور رؤساء المصالح الأمنية والشرطيات التابعات للمنطقة الإقليمية بمختلف رتبهن وأسلاكهن، إلى جانب أرامل رجال الشرطة الذين قضوا نحبهم في سبيل خدمة الوطن، بالإضافة إلى النساء العاملات بقطاع النظافة في مختلف المرافق الأمنية بمدينة خريبكة.

وتلا العميد الإقليمي حسن خايا، رئيس المنطقة الإقليمية للشرطة بخريبكة، نص كلمة المدير العام للأمن الوطني التي وجه من خلالها "الثناء والشكر للنساء الشرطيات لما قدمنه من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة قوامها الوفاء والعطاء"، مبرزا أن المرأة الشرطية "أصبحت اليوم صنوا للرجل في سائر تخصصات الشرطة العلمية والتقنية، وفي المجموعات المتنقلة لحفظ النظام، وفي كافة مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية وباقي التخصصات الأمنية".

ومما جاء في كلمة المدير العام للأمن الوطني، على لسان العميد الإقليمي، أن "نجاح النساء الشرطيات هو نجاح المرفق العام الشرطي، وتميز النساء الشرطيات هو تميز للمنظومة الأمنية ككل في بلدنا، التي تخطو بثبات نحو الإصلاح الشامل والعميق الذي يليق بأوراش التنمية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس".

واختتم رئيس المنطقة الأمنية نص كلمة المدير العام للأمن الوطني موجها عبارات الشكر والامتنان للنساء الشرطيات، ومبشرا إياهن بأن المديرية العامة للأمن الوطني عازمة على تطوير وتحسين أوضاعهن الاجتماعية والمعيشية في إطار المخطط الاجتماعي المرصود لجميع أسرة الأمن الوطني، نساء ورجال، ممارسين ومتقاعدين، وذوي الحقوق.

وحرص المسؤول الأمني في كلمته على الإشادة بكافة نساء الأمن الوطني، من زوجات الشرطيين وبناتهم وأخواتهم، وكذا أرامل رجال الأمن الوطني، قبل أن يوزّع باقات من الورود على المحتفى بهن.