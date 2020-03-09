منطقة الأمن بتزنيت تخلد اليوم العالمي للمرأة

مصطفى البكار

نظمت المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بتزنيت، الإثنين، حفلا على شرف نساء الشرطة وكافة العاملات بمقرها، احتفاء باليوم العالمي للمرأة.

وتميز الحفل بتلاوة المدير الإقليمي للأمن نص رسالة عبد اللطيف حموشي الموجهة إلى نساء الأمن، التي تضمنت عبارات التهنئة والتبريكات بمناسبة عيدهن العالمي، ومتمنيات بالتوفيق والنجاح في حياتهن المهنية.

وأشادت رسالة المدير العام للأمن الوطني بالكفاءة والتضحية ونكران الذات التي تتميز بها المرأة الشرطية، والتي مكنتها من النجاح في مختلف التخصصات والوظائف الأمنية وبوأتها تقلد مناصب ورتب المسؤولية باقتدار وعن جدارة واستحقاق.

واختتم الحفل بتوزيع الورود على الحاضرات تحفيزا لهن وتقديرا للمجهودات المبذولة، وعرفانا بما يقدمنه من خدمات جليلة.