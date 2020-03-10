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كُتّاب وآراء
سلاليون يحتجون بـ"أمرزكان" لعزل النائب السابق
نظم سلاليون وسلاليات، بالجماعة السلالية لدوار توريرت بقيادة أمرزگان التابعة لعمالة إقليم ورزازات، وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة المذكورة، للمطالبة بإصدار قرار عزل النائب السابق لتجاوزه ولايتين منتهتين منذ شهر فبراير 2019 وغير مقيم إقامة فعلية بالجماعة.
كما جاءت الوقفة احتجاجا على عدم التفاعل والتجاوب مع تعرضات وشكايات تقدم بها المتضررون إلى السلطات الإقليمية والمحلية والمركزية أكدوا من خلالها رفضهم التام للوائح ذوي الحقوق للجماعة السلالية للدوار المذكور أعلاه، على اعتبار أن من أعدها ووقع عليها شخص من غير ذي صفة ما دام أن جماعة النواب لم تتشكل بعد.
كما استنكر الشكل الاحتجاجي عدم تحيين الهيئة النيابية طبقا لما جاء في محضر 13 ماي 2014، الذي أشرفت السلطة المحلية على إنجازه بمقر قيادة أمرزكان.
ولفت المحتجون الانتباه إلى أنه، وعلى الرغم من تحرير شكايات عديدة تهم تنفيذ البند المتعلق بالنيابة، فإنه لم يتم التجاوب معها بشكل جدي وملموس، مطالبين بتشكيل لجنة مشتركة محايدة لإعداد تلك اللوائح تحت إشراف السلطة المحلية وفق المعايير المنصوص عليها في المرسوم 2.19.973 المتعلق بتطبيق احكام القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على السلالية وتدبير أملاكها، في انتظار تشكيل جماعة النواب والحسم في هذا الإشكال الذي عمر لأزيد من ثماني سنوات.