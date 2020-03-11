توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حارا نوعا ما خلال النهار بالسهول الداخلية، والمناطق الوسطى وجنوب البلاد، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بكافة ربوع المملكة.

وستتشكل بعض السحب المنخفضة والمرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل، على السواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى وكذا بالواجهة المتوسطية. كما ستلاحظ بعض السحب الركامية بعد الزوال بمرتفعات الأطلس الكبير.

وسيكون الطقس هادئا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فيما ستهب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية والبوغاز، ومعتدلة إلى ضعيفة جنوبية إلى شرقية بالشرق وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والشرق، وما بين 09 و14 درجة بالسايس، والساحل المتوسطي، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسهول المحيطية الشمالية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 14 و19 درجة بالسهول الداخلية الوسطى ومنطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستكون ما بين 19 و22 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 20 و25 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والساحل المتوسطي، وبالمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وأقصى الجنوب الشرقي والسواحل الشمالية والوسطى.

وستكون ما بين 30 و35 درجة بالسهول الداخلية ومنطقة سوس وباقي الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و39 درجة بأقصى الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.