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الرئيسية | جهات | غضبة ملكية تطال مسؤولي جهة الدار البيضاء

غضبة ملكية تطال مسؤولي جهة الدار البيضاء

غضبة ملكية تطال مسؤولي جهة الدار البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 15:42

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن غضبة ملكية طالت مسؤولي العاصمة الاقتصادية، تزامنا مع حلول الملك محمد السادس بها، أسقطت مسؤولا كبيرا بولاية جهة الدار البيضاء سطات، وأجلت تدشين مشاريع عدة.

وحسب مصادر جريدة هسبريس فإن ولاية جهة الدار البيضاء سطات شهدت تنقيل الكاتب العام للولاية ليلة أمس الإثنين، ليحل مكانه الكاتب العام لولاية جهة كلميم واد نُون، وهو ما اعتبرته غضبة ملكية تطال كبير المسؤولين.

وفِي وقت لم تتسرب معطيات حول أسباب هذه الغضبة على المسؤول المذكور، ربطت بعض المصادر الأمر بإمكانية خطأ إداري قد يكون تسبب فيه الكاتب العام؛ فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أن الأمر قد لا يكون متعلقا بغضبة ملكية، على اعتبار أنها تطال المسؤولين المباشرين، وفِي هذه الحالة يكون الوالي سعيد أحميدوش المسؤول عما يقع بنفوذه الترابي.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى كون العامل المكلف بالشؤون الداخلية بولاية الجهة عقد هذا الصباح اجتماعا مع الكاتب العام الذي سيتم تنقليه لإخباره بقرار وزارة الداخلية.

ويسود تكتم شديد داخل مصالح الولاية حول أسباب هذه الخطوة رغم المحاولات التي أجرتها جريدة هسبريس للاتصال بالمسؤولين لتبيان دواعي التنقيل المفاجئ. إلا أن بعض المصادر تربط الأمر بحركة تنقيلات تهم العمال والولاة ستقدم عليها الوزارة.

ولا يقتصر الأمر على هذا وحسب، بل تؤكد مصادر الجريدة أن عمالة النواصر التابعة للجهة بدورها يتحسس المسؤولون فيها رؤوسهم، خصوصا بعد تأجيل العاهل المغربي تدشين أحد المراكز الطبية بمنطقة الرحمة بدار بوعزة إلى موعد لم يتم تحديده دون معرفة السبب.

وحسب المصادر نفسها فإن منطقة الرحمة تعيش غليانا كبيرا بعد تأجيل الزيارة الملكية، وهو ما جعل كبار المسؤولين والمنتخبين يتخوفون من أن تكون للأمر علاقة بالوضع المزري والمشاكل التي تتخبط فيها مدينة الرحمة ودار بوعزة عامة.

ورجحت بعض المصادر من الفعاليات الجمعوية أن تكون لمسألة التأجيل علاقة بالارتباك في الجماعة، وعدم القيام بإصلاح الطرقات التي يشتكي منها المواطنون؛ ناهيك على الفوضى التي تطبعها بسبب انتشار الباعة الجائلين، في وقت لم تعمل الجماعة على فتح السوق النموذجي المشيد منذ مدة.

وتعيش دار بوعزة عامة والرحمة خاصة على وقع مشاكل في التعمير، وغياب مساحات خضراء بالجماعة، مقابل انتشار البنايات والمركبات السكنية الإسمنتية، باستثناء المساحات الصغيرة التي تقيمها بعض الإقامات، وتكون خاصة بقاطنيها فقط.

وكانت لجنة من الداخلية حلت بجماعة دار بوعزة، حيث فتحت ملفات الرخص المتعلقة بالتعمير، لاسيما في ظل تنامي ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة؛ ناهيك عن تواجد عدد من المستودعات، في وقت تطالب فعاليات جمعوية بفتح ملف الرخص التي تمنحها الجماعة بهدف الإصلاح، غير أنها قد تتحول في بعض الأحايين إلى عمليات بناء عشوائي.

وسبق أن خرج ائتلاف لسكان جماعة دار بوعزة يندد بالوضع الذي تعيشه المنطقة، وطالب بضرورة "إيجاد حل لمحور طرقي غالبا ما يكون في حالة متدهورة، وينبغي صيانته وإصلاحه، إلى جانب توسيعه لتخفيف الاكتظاظ، مع توفير أسطول جيد لحافلات النقل العمومي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - abouhamza الثلاثاء 10 مارس 2020 - 16:09
بماذا تفيد هذه الغضبات الملكية يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب بيد من حديد ليكون كل من تهاون أو اختلس أو ......أو .....أو عبرة لمن لا يعتبر وإلا ستبقى دار لقمان على حالها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
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5
2 - زواقي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 16:11
يتضح أن المسؤولين تعودوا و استأنسوا بالغضبات الملكية و لم تعد تشكل لهم لا خوف و لا فزع ولا خلعة .
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6
3 - اعصيم سمير الثلاثاء 10 مارس 2020 - 16:12
ملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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4 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 16:16
طريق الرحمة هي نفسها الطريق التي كانت مخصصة للاتجاه نحو المقبرة قبل أن تكون هناك مقبرة جديدة للأحياء اكتظاظ طول اليوم.. وكان بإمكان جهة الدارالبيضاء قبل احداث مدينة الرحمة العمل على توسعة تلك الطريق بحجم طريق مديونة لكن غياب المخططات البعيدة حالت دون ذلك
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1
5 - KAMAL الثلاثاء 10 مارس 2020 - 16:18
ا دا كان المركز الصحي الدي ينتظر ان يدشنه الملك شبيها بسلفه مولاي الحسن الدي سبق تدشينه بدار بوعزة وما رافق ذلك من صخب وهالة اعلامية فلا اعتقد ان الامور تسير بخير لان البنايات والتدشينات يجب ان يكون لها وقع مباشر على المواطن خاصة في جماعة من بين الاغنى في المغرب
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6 - إلى متى الثلاثاء 10 مارس 2020 - 16:21
ولماذا الكاتب العام وليس الوالي والعامل ورؤساء الجماعات .. ولماذا التنقيل وليس المحاسبة والسجن والغرامة المالية ؟! إلى متى سيستمر هذا الضحك على الشعب ؟! يأسنا .. عيينا .. لاشيء يتغير !
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7 - م. العربي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 16:21
لا يمكن للمغرب ان يتقدم بهاته الطريقة، ما معنى أن يغضب الملك او تأجل الزيارة لخلل ما. ليست هاته الطريقة الأنسب لربط المسؤولية بالحاسبة؟؟ و ماذا عن المدن التي لايزورها الملك هل مسؤولوها في مأمن من العقوبات و يحق لهم فعل مايشاؤون؟؟؟ المأسسات هي الحكم و لها وحدها ان تفصل في المخالفات
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8 - عنتاب بريك الثلاثاء 10 مارس 2020 - 16:24
البلد يجب ان يكون دولة المؤسسات والحق والقانون واستقلال القضاء وهذه شروط أساسية لقيام دولة !!
باركة من خلق أساطير الغضبات والزيارات ووو..
العالم في القرن الواحد والعشرون فيجب ان يكون هناك قانون يزجر ومؤسسات تراقب ومسؤولية واضحة
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9 - أستاذة وطنية الثلاثاء 10 مارس 2020 - 16:24
الفوضى في البناء لا تطال الرحمة ودار بوعزة فقط تعالوا إلى مدينة المحمدية التي تشهد غليانا كبيرا في مجال التعمير حتى البارك المتنفس الوحيد للسكان أصبح مخنوقا بالعمارات التي تتعدى طوابقها الأربعة وكل هذا أمام اعين المجلس وكل المنتخبين دون أن يحركوا ساكنهم وينقدون مدينة الزهور من أكتساح الأسمنت لها
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10 - aziz الثلاثاء 10 مارس 2020 - 16:27
سيدنا الله يحفضك وينصرك ماشي بغينا منك غير الغضبة بغينا المحاسبة والعقاب ورد المسروق ويكن عبرة الاخرين ماشي اتوقف ورجع من باب لخور بغينا نشفوا الواقع
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