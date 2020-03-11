سلطات إقليم بنسليمان تتسلم ملف مكتب ودادية

هسبريس - محمد لديب

تسلمت باشوية المنصورية، التابعة لعمالة إقليم بنسليمان، ملف ومحاضر الجمع العام الاستثنائي لودادية "المحيط الأزرق"، صاحبة مشروع "أتلانتيك بيتش"، الذي تم خلاله انتخاب المكتب المسير الجديد برئاسة نور الدين جوير، خلفا للمكتب القديم الذي حكم على رئيسه بالسجن النافد 10 سنوات.

ولم تتسلم السلطات المحلية ملف المكتب المسير الجديد للودادية السكنية بالمنصورية إلا بعد أن خاض منخرطو الودادية مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر عمالة بنسليمان.

وتعهد أعضاء المكتب المسير الجديد بالعمل على تسريع وتيرة إنجاز مجمع "المحيط الأزرق" السكني المتعثر، وإنجاز خبرة مالية وتقنية على كل الجوانب المرتبط بهذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بتلاعبات الرئيس السابق للودادية.

وقال نور الدين جوير، الرئيس الجديد للودادية السكنية "المحيط الأزرق"، إن العمل سينصب على إيجاد حلول عاجلة لإنهاء الأشغال بمشروع "اتلانتيك بيتش 1"، عبر اختيار شركة متخصصة في الإنشاءات عن طريق طلب عروض شفاف، بعد أن يتم تحديد الوضعية المالية لميزانية الودادية، والوضعية التقنية للمباني التي تم إنجازها في عهد الرئيس السابق.

وأضاف جوير، في تصريح لهسبريس، أن "الجمع العام الاستثنائي قرر تعيين لجنة لمواكبة تطورات المشروع من أجل ضمان أكبر قدر من الشفافية أمام المنخرطين، وستنصب الودادية نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني في محاكمة رئيس الودادية السابق وشركائه، من أجل استعادة الأموال المنهوبة التي تقدر بأزيد من 25 مليار سنتيم".

ويأمل المنخرطون، ومن ضمنهم أزيد من 400 مقيم في ديار المهجر من أصل 1240، بعد الانتهاء من عملية اختيار الرئيس الجديد، إكمال المشروع وتسلم شققهم السكنية، ومواصلة متابعة المتورطين في السطو على أموالهم التي تقدر بنحو 70 مليار سنتيم، من ضمنها مبلغ 25 مليار سنتيم اختفى بشكل مريب في عهد المسيرين الذين أشرفوا على التعاونية.