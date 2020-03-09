ولاية أمن فاس تحتفي بمردود الموظفة الشرطية

رشيد الكويرتي من فاس

تخليدا لليوم العالمي للمرأة، نظمت ولاية أمن فاس، أمس الاثنين، حفلا تكريميا على شرف جميع موظفات الشرطة العاملات لديها وعلى شرف أرامل رجال الأمن الوطني، حضره رؤساء المصالح الأمنية وعدد من الفاعلات بالمجتمع المدني بمدينة فاس.

وألقى والي أمن فاس كلمة المدير العام للأمن الوطني بهذه المناسبة، تقدم من خلالها أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أطر وموظفي الأمن الوطني بأسمى عبارات التهاني وأصدق التبريكات إلى كافة نساء الأمن الوطني بمختلف رتبهن وأسلاكهن.

كما عبر المدير العام للأمن الوطني، من خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يفيد مصدر هسبريس، عن خالص الشكر للنساء الشرطيات الحاضرات في مختلف التخصصات والوظائف الأمنية وفي مناصب المسؤولية، مشيدا بزوجات الشرطيين وبناتهم وأخواتهم، مع التحية الخاصة المشفوعة بالإجلال والامتنان لأرامل رجال الأمن الوطني.

من جهته، استحضر والي أمن فاس، في كلمة وجهها بهذه المناسبة إلى الحاضرات، يورد المصدر الأمني ذاته، إنجازات المرأة الشرطية التي اندمجت في جهاز الأمن الوطني، وتقلدت مناصب ومسؤوليات مكنتها من الارتقاء في الدرجات والسلالم الإدارية كباقي رجال الشرطة، كما نوه بالمجهودات والتضحيات التي يقمن بها في مباشرة مهامهن.

وتوجه والي أمن فاس في كلمته بالشكر إلى رئيسات بعض جمعيات المجتمع المدني اللواتي حضرن هذا الحفل السنوي ليشاركن أسرة الأمن الوطني تخليد الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يضيف المصدر ذاته، مبرزا أن المسؤول عن ولاية أمن فاس لم تفته الفرصة دون التذكير بالدور الذي تلعبه عاملات النظافة بولاية هذا الأمن الولائي، حيث تمت دعوتهن لحضور هذا الاحتفال، كما نوه بعملهن والتفاني في القيام به على أحسن وجه.

وأشارت ولاية أمن فاس إلى أن العميد الإقليمي رئيسة المحفوظات الولائية قامت بإلقاء كلمة بهذه المناسبة، أصالة عنها ونيابة عن باقي زميلاتها، في حق والي أمن فاس، مشيرة إلى أنه تم توزيع شواهد تقديرية وتذكار يجسد المناسبة على 28 شرطية من مختلف الدرجات.