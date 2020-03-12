توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس في المغرب

هسبريس – و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس حارا نوعا ما خلال النهار فوق الوسط والجنوب وداخل البلاد.

وستتشكل بعض السحب المنخفضة والمرفوقة بالكتل الضبابية على السواحل الشمالية والوسطى، كما ستهب سحب غير مستقرة نوعا ما ومصحوبة بقطرات مطرية أو زخات رعدية محلية بمرتفعات الأطلس، ومن المحتمل أن تمتد نحو السفوح الجنوبية-الشرقية.

فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى غائمة بباقي المناطق، وستهب زوابع رملية محتملة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما ستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي أومن الشرق بالأقاليم الجنوبية، شرقية بالجنوب-الشرقي، ومن الجنوب بالمنطقة الشرقية، وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و11 درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، والسفوح الجنوبية-الشرقية وبالقرب من السواحل الشمالية، وما بين 11 و16 درجة بالسايس، والساحل المتوسطي، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وما بين 16 و21 درجة بمنطقة سوس، وأقصى الجنوب-الشرقي، والأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 19 و25 درجة بمرتفعات الأطلس، والساحل المتوسطي، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والهضاب الشرقية، وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 25 و31 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وأقصى الجنوب-الشرقي.

وستكون ما بين 32 و37 درجة بمنطقة سوس وبباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.