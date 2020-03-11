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الاشتباهُ في إصابةِ ثلاث حالات بـ"كورونا" بمليلية

الاشتباهُ في إصابةِ ثلاث حالات بـ"كورونا" بمليلية
هسبريس من النّاظور
الأربعاء 11 مارس 2020 - 15:10

في إطار تتبّع انتشار فيروس "كورونا"، سجّلت مدينة مليلية المحتلّة، اليوم الأربعاء، الاشتباه في إصابة ثلاثِ حالات أُخضِعت لتحاليل طبيّة في انتظارِ إرسالها إلى معهد "كارلوس الثّالث" الصحّي للتأكّد منها.

وأفاد موقع "الفارو دو مليليا" الإسباني بأن التّحاليل التي أجُريت على الحالات الثّلاث ستُعرف نتائجها في غضون 48 ساعة.

وأشار المصدر الإعلامي ذاته إلى أن السلطات ستضطرّ إلى الرفع من أنشطة لجنة مراقبة المدينة لمتابعة الوضع اليومي لفيروس "كوفيد-19".

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