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كُتّاب وآراء
"رعاية" تستهدف ساكنة جماعة بوجديان بالعرائش
في إطار عملية "رعاية 2019-2020"، نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة قافلة طبية، اليوم الأربعاء، بمركز جماعة بوجديان.
وقد عرفت هذه العملية، التي شهدت حضور العالمين بوعاصم، عامل إقليم العرائش، ورؤساء المصالح الأمنية والإدارية وبرلمانيين ومنتخبين، إقبالا كبيرا من المواطنين، وجندت لها المصالح الصحية 70 إطارا طبيا من مختلف التخصصات الطبية، يشمل 20 طبيبا أخصائيا، و11 من الطب العام، و28 ممرضا وممرضة، و10 إداريين وتقنيين، إضافة إلى فاعل واحد عن المجتمع المدني.
ووفق بلاغ صادر عن خلية التواصل بعمالة العرائش، فإن عدد المستفيدين إجمالا بلغ 2628، منهم 1032 استفادوا من فحص الطب العام، و493 من الطب الاختصاصي والبرامج الصحية.
وموازاة مع عملية "رعاية"، وفي إطار برنامج عمل الخلية الإقليمية للتنمية الاقتصادية القروية للريف الغربي "DERRO"، خصصت الخلية 1200 شتلة زيتون لفائدة التعاونيات الفلاحية العاملة بجماعة بوجديان.
وتهدف هذه العملية، وفق البلاغ المذكور، "إلى اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة موجة البرد وانخفاض درجة الحرارة، خصوصا في المناطق الجبلية، وإيلاء الاهتمام اللازم للفئات الهشة، واتخاذ جميع التدابير الضرورية وفق منهجية تشاركية مع كل المتدخلين، لمساعدة هذه الفئات وتوفير الإيواء والتغذية والتطبيب لها، وذلك بتعاون وثيق مع المصالح المختصة المعنية".