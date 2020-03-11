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الرئيسية | جهات | "جماعة دادس" تعلق جميع الأنشطة بسبب "كورونا"

"جماعة دادس" تعلق جميع الأنشطة بسبب "كورونا"

"جماعة دادس" تعلق جميع الأنشطة بسبب "كورونا"
هسبريس من تنغير
الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:37

أعلنت الجماعة الترابية لمدينة بومالن دادس، إقليم تنغير، الأربعاء، أنه تقرر إلغاء جميع الأنشطة الثقافية والفنية المزمع تنظيمها بمقر دار الثقافة ببومالن دادس إلى إشعار آخر، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، وفق بيان توصلت هسبريس بنسخة منه.

وجاء هذا البيان الموقع من طرف محمد قاشا، رئيس المجلس الجماعي لمدينة بومالن دادس، في إطار التواصل مع عموم الساكنة بشكل خاص، ومع جميع الإطارات السياسية، الجمعوية، والحقوقية بشكل عام، بناء على المستجدات الدولية المرتبطة أساسا بفيروس "كورونا" المستجد.

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