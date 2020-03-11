24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/03/2020
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:41
|13:42
|16:59
|19:36
|20:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مختبر تحاليل كورونا
- غياب التحسيس يُضعف الوقاية من "كورونا" في المدارس المغربية
- سلطات إقليم بنسليمان تتسلم ملف مكتب ودادية
- مراكشيون وتأثير كورونا
- دراسة تعزو ارتفاع حالات الانتحار إلى العنف الرقمي ضد المغربيات
سلطات البيضاء تزين الطرقات وتستنفر المقاطعات خلال مقام الملك (5.00)
هذه خلفيات هوس الرئيس الجزائري عبد المجيد "تبون" بالمغرب (5.00)
- المغرب يعلن عن سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد" - (132)
- المغرب يعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" - (124)
- هذه خلفيات هوس الرئيس الجزائري عبد المجيد "تبون" بالمغرب - (94)
- مسؤولة إسرائيلية تحشد دعم العالم ضد إيران في مؤتمر بمراكش - (87)
- انحباس المطر يدفع أخنوش إلى إغاثة الماشية بـ5 مليارات ونصف - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"جماعة دادس" تعلق جميع الأنشطة بسبب "كورونا"
الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:37
أعلنت الجماعة الترابية لمدينة بومالن دادس، إقليم تنغير، الأربعاء، أنه تقرر إلغاء جميع الأنشطة الثقافية والفنية المزمع تنظيمها بمقر دار الثقافة ببومالن دادس إلى إشعار آخر، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، وفق بيان توصلت هسبريس بنسخة منه.
وجاء هذا البيان الموقع من طرف محمد قاشا، رئيس المجلس الجماعي لمدينة بومالن دادس، في إطار التواصل مع عموم الساكنة بشكل خاص، ومع جميع الإطارات السياسية، الجمعوية، والحقوقية بشكل عام، بناء على المستجدات الدولية المرتبطة أساسا بفيروس "كورونا" المستجد.