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الرئيسية | جهات | الاشتباه في "كورونا" يعزل أمريكية بمشفى وزان‬

الاشتباه في "كورونا" يعزل أمريكية بمشفى وزان‬

الاشتباه في "كورونا" يعزل أمريكية بمشفى وزان‬
هسبريس من تطوان
الأربعاء 11 مارس 2020 - 21:08

تم، اليوم الأربعاء، الاشتباه في إصابة مواطنة أمريكية بفيروس "كورونا، وهي تخضع حاليا للحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بوزان.

وأفادت مصادر محلية متطابقة لهسبريس بأن المواطنة المشتبه فيها هي شابة أمريكية في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر، كانت تقيم بأحد الفنادق الشعبية وتنقلت بعدد من الأماكن قبل أن تلج المركز الاستشفائي الإقليمي سالف الذكر، بعدما ظهرت عليها علامات تتوافق إلى حد كبير مع أعراض الفيروس المعروف طبيا بـ"كوفيد 19".

وأكدت المصادر ذاتها أن الحالة تخضع للعزل في غرفة مخصصة لهذا الغرض بمستشفى دار الضمانة، وقد جرى أخذ عينة لإجراء التحاليل المخبرية المعمول بها في مثل هذه الحالات في انتظار صدور النتيجة من مختبر معهد باستور بالدار البيضاء منتصف ليلة اليوم.

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