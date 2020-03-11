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كُتّاب وآراء
لقاء تواصلي بورزازات لتفعيل برنامج "انطلاقة"
ترأس عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، مساء اليوم الأربعاء، لقاء تواصليا لفائدة الشباب حاملي أفكار المشاريع، تجسيدا وتفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطابه حول البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات "انطلاقة" بمناسبة افتتاحه الدورة البرلمانية بغرفتيها بتاريخ 11 أكتوبر 2019.
وجرى خلال هذا اللقاء التركيز على برنامج "انطلاقة"، الذي يلعب دورا محوريا في دعم المقاولات الصغرى والصغرى جدا ومدى أهميتها المؤثرة في تشكيل النسيج الاقتصادي المحلي، على الرغم من الصعاب التي ما زالت تعاني منها تلك المقاولات وتعترضها.
وفي كلمته بالمناسبة، قال عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، إن "اللقاء التواصلي المنظم حول البرنامج الإقليمي لدعم وتمويل المقاولات يأتي تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية للعناية بالشباب"، مشيرا إلى أن البرنامج يشكل فرصة أمام الشباب الراغبين في إنجاز مقاولة في إطار التشغيل الذاتي.
وفي المناسبة نفسها، دعا المسؤول الإقليمي كل المنتخبين إلى تقديم الدعم والمساعدة والمواكبة للشباب، وخلق منصة إقليمية لاستقبال ومواكبة الشباب بمثابة شباك موحد مفتوح أمام فئة الشباب حاملي أفكار مشاريع، وحدد محاور المواكبة في ثلاثة مجالات "دعم القدرات التدريبية والحس المقاولاتي لدى الشباب وحسن اختيار المشروع ودراسته على الوجه الأمثل وملاءمة المشروع مع مؤهلات الإقليم وفرص الاستثمار التي يتيحها".
كما دعا الجماعات الترابية والإدارات العمومية إلى "التعامل بالسرعة اللازمة مع الوثائق الإدارية الخاصة بالشباب وقضاء أغراضهم الإدارية بسرعة ودون تعقيدات"، كما أمر بإحداث مكتب التواصل والتوجيه للشباب على مستوى الباشويات والدوائر، لتسهيل عملية توجيه الشباب حاملي المشاريع.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للمكتب الجهوي للاستثمار بدرعة تافيلالت وممثلي البنوك ورؤساء الغرف المهنية وكافة المتدخلين للتأكيد على التزامهم للعمل بشكل جماعي من أجل التفعيل الفعلي لبرنامج "انطلاقة" على مستوى إقليم ورزازات، مؤكدين أن هذه المبادرة الملكية تهدف إلى إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، من أجل تعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي.
يذكر أن هذا اللقاء حضره، إلى جانب عامل إقليم ورزازات، عدد من رجال السلطة بالإقليم ومدير فرع بنك المغرب ومدير المكتب الجهوي للاستثمار والمدير الجهوي لوكالة التنمية والتعاون وممثلو البنوك ورؤساء المجالس المنتخبة وممثلو الغرف المهنية وشباب حاملون للمشاريع، وقدمت بالمناسبة بعض النماذج الناجحة من مقاولات شبابية لتحفيز باقي الشباب على ولوج المجال.