إبداعات فنية لموظفات جماعيات تخلد عيد المرأة

جمال سماحي من تطوان

في إطار تخليد مناسبة اليوم الأممي للمرأة، تنظم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان أسبوعا ثقافيا يتخلله معرض للأعمال اليدوية والإبداعات الفنية من إنتاج موظفات وموظفي الجماعة، يختتم غدا الخميس بأمسية شعرية .

وقالت جيهان الطاهري، رئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، في تصريح لهسبريس، إن "تنظيم هذا الأسبوع الثقافي يأتي في سياق مواكبة الجمعية لبرنامج أعمالها الاجتماعية، وتخليدا لليوم الأممي للمرأة، بهدف تغيير الصورة النمطية حول الموظف الجماعي، والتي تجعله دائما وراء المكاتب".

وأضافت الطاهري: "ارتأينا في تخليدنا لليوم الأممي للمرأة أن نخالف نمطية الأنشطة التي تتخذ في العادة شكل ندوات تتناول مواضيع المرأة، بتنظيم معرض أعمال يدوية وفنية بمشاركة نساء ورجال من موظفي جماعة تطوان، ستختتم غدا الخميس بأمسية شعرية".

من جانبه، اعتبر منعم محفوظ، الكاتب العام للهيئة ذاتها، أن "الفكرة بالأساس ترمي إلى إبراز الوجه الآخر للموظف الجماعي، وإظهار جانبه المشرق عبر تسليط الضوء على إسهاماته الفكرية والثقافية والفنية التي يعيقها الطابع الوظيفي عن البروز".

وأشار محفوظ إلى أن "المعرض يضم لوحات فنية للفن التشكيلي والخط العربي من توقيع الموظفين الجماعيين، إلى جانب أعمال يدوية من إنتاجهم"، وزاد : "وهذا هو الهدف من هذه الأيام الثقافية التي تنظم، رغم غياب الدعم المادي للجماعة، للسنة الرابعة على التوالي".