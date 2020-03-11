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أيام مفتوحة حول "انطلاقة" بإقليم سيدي قاسم‎

أيام مفتوحة حول "انطلاقة" بإقليم سيدي قاسم‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 مارس 2020 - 20:24

قام الحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، الأربعاء، رفقة رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم، بزيارة للأيام المفتوحة المنظمة بالساحة الكبرى للعمالة حول برنامج "انطلاقة" الذي جاء بتعليمات ملكية.

ويصبو هذا اللقاء، المنظم من لدن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المؤسسات البنكية والفاعلين المؤسساتيين في مجال الإدماج الاقتصادي، إلى التعريف بأهداف ومكونات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الرامي إلى إطلاق دينامكية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية لتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب.

كما أن هذه التظاهرة، التي يأتي تنظيمها بعد إطلاق منصة الشباب بمدينة سيدي قاسم، ترمي إلى تمكين شباب الإقليم من التعرف أكثر على البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وتعزيز الالتقائية بين تدخلات الفاعلين في مجال التشغيل والتشغيل الذاتي.

وقد عرفت هذه التظاهرة مشاركة مكثفة من طرف الشباب حاملي المشاريع، وكذا أصحاب المقاولات الصغرى الراغبة في تطوير وهيكلة أنشطتها.

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