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القوات العمومية تفرّق احتجاجا لمعطلين في أزيلال

القوات العمومية تفرّق احتجاجا لمعطلين في أزيلال
ياسين أوشن
الخميس 12 مارس 2020 - 23:35

فرّقت القوات العمومية وقفة احتجاجية نظمتها التنسيقية الإقليمية للمعطلين حاملي الشواهد بأزيلال، مساء الخميس، بساحة الديناصور الكائنة بالمدينة نفسها، للمطالبة بالتشغيل في أسلاك الوظيفة العمومية.

ووفق جمال إيداين، عضو التنسيقية نفسها، فإن الوقفة، التي انطلقت مع السابعة مساء، "جاءت استمرارا لخطوات سابقة لم تسفر سوى عن تسويف ووعود نظرية من قبل مسؤولين إقليميين لامتصاص غضب المحتجين".

وأضاف إيداين، في تصريح لهسبريس، أن "الوقفة التي شارك فيها 85 فردا قررت فيها التنسيقية التصعيد، من خلال ارتداء أكياس زرقاء، للتعبير عن إنسانيتنا المنتزعة منا في هذا الإقليم".

وزاد عضو التنسيقية أن "العناصر الأمنية لم تتقبل فكرة ارتداء تلك الأكياس، لذا تدخلت ونزعتها منا، وصادرت كذلك اللافتة، مستعملة الضرب والرفس والاستفزاز".

وتابع إيداين، وحناجر المحتجين تصدح بشعارات مطالبة بمحاربة البطالة وتوفير الشغل، أن "الجماهير تدخلت بعد مشاهدتها ما تعرضنا له من إهانة، لنتمكن بعدها من فتح الشكل من جديد عقب تراجع السلطات، عاقدين العزم على مواصلة الاحتجاج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - deterte الجمعة 13 مارس 2020 - 01:13
إقليم ازلال فعلا متاخر كثيرا وما زال معطليه لم يصلهم القانون البنكيراني المانع لكل توظيف خارج المباراة سواء في القطاع العام أو الشبه العام وأن وزارة المالية لن تصرف ولو درهما واحدا بدون ان يكون الشخص الذي تم توظيفه قد نجح في مباراة رسمية معلن عنها ومعروفة لدى وزارة المالية طبقا لشروط إجراء المباريات وانه منذ ٢٠١٢ لم يثم توظيف ولو شخص واحد مباشرة بدون مباراة باستثناء بعض المناصب لأبناء الصحراء المسترجعة بصفة استثنائية ومرة واحدة كما أن التوظيف المباشر كان سيقضي أبناء ازلال في كل الحالات لان التوظيف المباشر يعني المحسوبية والزبونية وباك صاحبي وأبناء املشين لا اضن أنهم سيكون لهم اصلا نصيب في التوظيف ومنافسة أبناء الرباط والبيضاء على أي حال التوظيف المباشر قد التي إلى الأبد وبدون رجعة وهذا قرار سيادي والكل متفق عليه أغلبية ومعارضة ومخزن والاحتجاج هو مضيعة للوقت وعمل سياسوي لا فائدة منه
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