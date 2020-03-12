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كُتّاب وآراء
"كورونا" يغلق المعابر بين النّاظور ومليلية المحتلة
اتخذت السلطة المحلية بالناظور، الخميس، قرارًا بإغلاق جميع المعابر الحدودية الفاصلة بين مليلية المحتلّة وبين إقليم النّاظور.
وأفادت مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الالكترونية بأن القرار، الذي سيُطبّق ابتداءً من منتصف الليل يشمل معابر بني أنصار وفرخانة وباريو تشينو، ويأتي في سياق إجراءات الوقاية من انتشار فيروس "كورونا المستجد".
وجدير بالذّكر أن السلطات المغربية قامت بتعليق جميع الرحلات من وإلى إسبانيا التي تعرف انتشارا متزايدًا للفيروس الوبائي.
ومن جانبها، اتخذت السلطات المحلية بمدينة مليلية، الرازحة تحت السيادة الإسبانية، الخميس، قرارًا بتعليق الدراسة لمدة 14 يومًا، بالموازاة مع تعليق كافة الأنشطة والتظاهرات حتّى إشعار آخر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
تبقى فقط أن يتم توفير الكمامات التي قد يحتاج لها المواطنين في بعض الأماكن حفاظا على سيرورة المرفق العام..و النشاط الاقتصادي..