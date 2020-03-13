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سلطات المحاميد تحرر الملك العمومي بمراكش

سلطات المحاميد تحرر الملك العمومي بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 13 مارس 2020 - 00:21

شنّت سُلطات منطقة المحاميد بمقاطعة المنارة التابعة لمدينة مراكش، أمس الخميس، حملة لتحرير الملك العمومي بإحدى النقط السوداء المحاذية للسوق النموذجي الإمام مسلم.

وخلال هذه الحملة، أشرفت اللجنة المختلطة على إتلاف عربات مجرورة وصناديق خشبية وعشرات الأكشاك العشوائية "البَراريك" الممتدة على طول الشارع المجاور لسوق الإمام مسلم النموذجي ومسبح المحاميد.

وانطلقت هذه الحملة بمنطقة تعاني من احتلال الملك العمومي؛ وهو ما خلف استياء لدى ساكنة شوارع عديدة وفعاليات المجتمع المدني، التي اعتبرت هذه المبادرة نقطة بداية لتحرير المنطقة من الاختلالات غير المبررة والتي شوّهت المنظر وعرقلت السير والجولان.

وجرت هذه الحملة، التي جاءت كاستجابة لمطالب عديدة بتحرير الشوارع الحيوية بالمحاميد التي أصبحت ممنوعة على مستعمليها، بحضور القوات العمومية التي قامت بحماية الآليات والعمال الذين نفذوا عملية التحرير تحت إشراف باشا منطقة المحاميد ورئيس المنطقة الأمنية الرابعة.

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