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الرئيسية | جهات | مليلية المحتلة تسجّل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا

مليلية المحتلة تسجّل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا

مليلية المحتلة تسجّل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا
عبد الكريم هرواش من الناظور
الجمعة 13 مارس 2020 - 10:54

سجلتْ الإدارة الصحية بمدينة مليلية المحتلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حالتيْ إصابةٍ بفيروس "كورونا"، بعد توصّلها بنتائج التّحليل التي شملتْ ثلاث حالات أول أمس الأربعاء.

ووفق مصادر إعلام إسبانية، فإن حالة المُصابين مستقرّة ولا تدعو إلى القلق، ويخضعان حاليا للعلاج بالمستشفى الإقليمي بالثّغر المحتلّ، فيما يجري التّحقيق في البحث عن أصل العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وكانت السلطات الصحية في مدينة مليلية المحتلة قد استنفرت أجهزتها بعد الاشتباه في إصابة ثلاث حالات بالفيروس الوبائي، يوم الأربعاء المنصرم، وقامت على إثر ذلك بإخضاعهم للحجر الصحي في انتظار نتائج التحاليل التي أجريت لهم والتي جاءت صباح اليوم إيجابية بالنسبة إلى اثنين منهم.

وأعلنت السلطات المحلية بمليلية، أمس الخميس، عن رزنامة من الإجراءات للحيلولة دون انتشار عدوى الفيروس، أبرزها تعليق الدّراسة لمدة 14 يومًا بالموازاة مع تعليق كافّة الأنشطة والتّظاهرات وإغلاق الأماكن العمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - نوال الجمعة 13 مارس 2020 - 11:12
كلشي للبحث . الى المغرب ما قفلش الحدود كلها . مشينا فيها . العباد الله لي في شي دولة يبقى فيها لي مدة 6 اشهور وخا تكن صحتوا مزيانة . خص الدولة المغربية ما يدخل عندنا حتى واحد . راه هدا الفيروس ما عندوا دواء . اللهم اني قد بلغت .
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6
2 - مغربي من باريس الجمعة 13 مارس 2020 - 11:18
هناك شيئ لا افهمه و اريد ان افهم من فضلكم

عدد الرحلات الجوية بين فرنسا و المغرب تقارب 60 رحلة يوميا

و عدد الرحلات ما بين اسبانيا و المغرب لا يفوق 10 في اليوم

فرنسا فيها ضعف حالات الفيروس مقارنة مع اسبانيا .... و مع ذالك قرر المغرب إيقاف الرحلات من و إلي اسبانيا و في نفس الوقت قرر عدم إيقاف الرحلات من فرنسا

الله ارحم الوالدين فسروا ليا

شكرا
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17
3 - خبير الجمعة 13 مارس 2020 - 11:19
حسب ظني فالحالة قادمة من اسبانيا و ليس من المغرب الامن و لله الحمد الذي يعتبر سد منيع لكل الاوباء و الامراض بفضل حنكته و رزنانته
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-5
4 - ععععع الجمعة 13 مارس 2020 - 11:23
عار عار عار عار عار عار عار عار عار
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1
5 - hasnae الجمعة 13 مارس 2020 - 11:32
اللهم في هذا اليوم المبارك احفظنا واحفظ جميع الدول من هذا الفيروس و شفي جميع الحالات المصابة
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8
6 - khalil الجمعة 13 مارس 2020 - 11:40
لتجنب الكارثة وجب اغلاق الحدود وان كان ولا بد تخلق منطقة عازلة لكل من يرغب الدخول للمملكة حيث سيقيم لمدة 15 يوم على حسابه الخاص. .........وبالنسبة للحركة الداخليه وجب تجميدها لمدة 15 يوم حتى نتجنب الكارثة. الفاتورة ثقيلة على الكل لاكن الكارثة إن وقعت ستكون أضرارها أكبر. والله المعين .
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