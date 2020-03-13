مليلية المحتلة تسجّل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجلتْ الإدارة الصحية بمدينة مليلية المحتلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حالتيْ إصابةٍ بفيروس "كورونا"، بعد توصّلها بنتائج التّحليل التي شملتْ ثلاث حالات أول أمس الأربعاء.

ووفق مصادر إعلام إسبانية، فإن حالة المُصابين مستقرّة ولا تدعو إلى القلق، ويخضعان حاليا للعلاج بالمستشفى الإقليمي بالثّغر المحتلّ، فيما يجري التّحقيق في البحث عن أصل العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وكانت السلطات الصحية في مدينة مليلية المحتلة قد استنفرت أجهزتها بعد الاشتباه في إصابة ثلاث حالات بالفيروس الوبائي، يوم الأربعاء المنصرم، وقامت على إثر ذلك بإخضاعهم للحجر الصحي في انتظار نتائج التحاليل التي أجريت لهم والتي جاءت صباح اليوم إيجابية بالنسبة إلى اثنين منهم.

وأعلنت السلطات المحلية بمليلية، أمس الخميس، عن رزنامة من الإجراءات للحيلولة دون انتشار عدوى الفيروس، أبرزها تعليق الدّراسة لمدة 14 يومًا بالموازاة مع تعليق كافّة الأنشطة والتّظاهرات وإغلاق الأماكن العمومية.