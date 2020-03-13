"كورونا" يخفف حضور المصلين بمسجد حسان

هسبريس من الرباط

خفّ عدد المصلّين الوافدين على مسجد حسان في العاصمة الرباط، لأداء صلاة الجمعة، اليوم، مقارنة مع الأسابيع الماضية، بسبب موجة الخوف التي بثها انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبخلاف الجُمع السابقة، بدا جليا انخفاض أعداد المصلين الوافدين على مسجد حسان، حيث لم يتعدّ عدد المصلين في الباحة الداخلية للمسجد صفّين، بعدما كانت تقام فيها أربعة صفوف.

ولم يشهد المسجد الازدحام نفسه الذي كان يشهده في الأسابيع الماضية، فيما بدا أنّ إدارة المسجد كانت تتوقع أن يخفّ المصلين، حيث لم تفرش الصفوف الأولى من الباحة بالحصائر، اليوم، كما دأبتْ على ذلك في الأيام السابقة.

من جهة ثانية، لم تستغرق الخطبة الموحدة، التي ألقيتْ على مسامع المصلّين في مختلف مساجد المملكة والتي كان مضمونها فيروس "كورونا"، تسع دقائق.