24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:38
|13:42
|17:00
|19:37
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوداد يعمق جراح طنجة ويستعيد صدارة البطولة
- النيابة العامة تسجّل 400 شكاية إلكترونية في شهر
- كورونا والمضاربات التجارية
- المملكة تعلن إلغاء الرحلات الجوية المتجهة والقادمة من إسبانيا
- الأمن ينفي صحة الأخبار حول انتحال صفة أطباء
العمراني يستحضر دعم المغرب لـ "مانديلا" عبر قناة جنوب إفريقية (5.00)
الخوف من انتشار فيروس "كورونا" يثير مطالب وقف الدراسة بالمغرب (5.00)
رسميا .. المغرب يعلّق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا (5.00)
- المغرب يعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد - (171)
- أسعار المحروقات "تتكسر" بالمغرب.. 95 سنتيما للبنزين و82 للغزوال - (120)
- رسميا .. المغرب يعلّق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا - (81)
- بعد الجارة الشمالية .. المغرب يعلّق الرحلات الجوية من وإلى الجزائر - (79)
- العثماني: نراقب مخالطي المصابين بكورونا .. والوباء يتطلب الجدية - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"كورونا" يخفف حضور المصلين بمسجد حسان
خفّ عدد المصلّين الوافدين على مسجد حسان في العاصمة الرباط، لأداء صلاة الجمعة، اليوم، مقارنة مع الأسابيع الماضية، بسبب موجة الخوف التي بثها انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وبخلاف الجُمع السابقة، بدا جليا انخفاض أعداد المصلين الوافدين على مسجد حسان، حيث لم يتعدّ عدد المصلين في الباحة الداخلية للمسجد صفّين، بعدما كانت تقام فيها أربعة صفوف.
ولم يشهد المسجد الازدحام نفسه الذي كان يشهده في الأسابيع الماضية، فيما بدا أنّ إدارة المسجد كانت تتوقع أن يخفّ المصلين، حيث لم تفرش الصفوف الأولى من الباحة بالحصائر، اليوم، كما دأبتْ على ذلك في الأيام السابقة.
من جهة ثانية، لم تستغرق الخطبة الموحدة، التي ألقيتْ على مسامع المصلّين في مختلف مساجد المملكة والتي كان مضمونها فيروس "كورونا"، تسع دقائق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
أنصحهم و أنصح ذويهم بأقصى درجات الوقاية و النظافة و الابتعاد عن التجمعات