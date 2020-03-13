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كُتّاب وآراء
تحاليل سلبية تبعد فيروس "كورونا" عن تطوان
كشفت نتيجة التحاليل المخبرية التي أُخِضعَ لها المشتبه في إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، الذي استقبله المستشفى الإقليمي بتطوان، أمس الخميس، خلوه من أعراض الفيروس.
ووفق مصدر مطلع، فإن "نتيجة التحاليل التي أخضع لها الشاب جاءت سلبية"، مشيرا إلى أن ظهور حالة إعياء عليه بعد عودته مؤخرا من العاصمة الإسبانية مدريد، مصحوبة بارتفاع الحرارة والزكام، جعلته يسارع إلى المستشفى معتقدا أنه مصاب بفيروس "كوفيد19"".
وحسب المصدر ذاته، فإن زيارة المعني لمدريد، من أجل متابعة مباراة في كرة القدم، ووجوده بأماكن مزدحمة بالمدينة ذاتها، جعله يقصد المستشفى لتبديد شكوك ساورته حول احتمال إصابته بالفيروس، مضيفا أن "الطاقم الطبي بالمستشفى تعامل مع الحالة وفق الإجراءات المعمول بها، وتم وضعه بغرفة معزولة، في قسم القلب والشرايين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
و اااا المسؤلين ... واش المغرب ديال باكوم ...
الشعب باغي يغلق الحدود
و أنتم هنا من أجل خدمة الشعب ..
اللي ماقادش على المسؤلية يقدم الإستقالة .
تهدئة البشر بحجة المعايير الدولية "تخربيقة" ..واش المستشفيات ديالنا فيها المعايير الدولية ؟
واااا فيقو !!