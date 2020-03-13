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كُتّاب وآراء
مجلس البيضاء ينفي "رش طائرات لمبيدات كيماوية"
تداول عدد من رواد تطبيق المكالمات الفورية تسجيلا صوتيا لشخص يدعي أنه موظف بمقاطعة أنفا بالدار البيضاء، يتحدث عن رش المبيدات ليلا بواسطة الطائرات ليلا.
ويقول صاحب التسجيل الصوتي إنه "عقب اجتماع بمجلس المدينة، فقد تقرر رش مبيدات كيماوية بواسطة الطائرات"، داعيا المواطنين إلى عدم الخروج ليلة الجمعة.
ونفى كريم الكلايبي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن يكون قد جرى عقد أي لقاء بالمجلس حول هذا الموضوع.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الأمر ليس صحيحا، وإنما مجرد شائعة لتخويف المواطنين بالعاصمة الاقتصادية وبث الرعب في نفوسهم.
وشدد على أن المجلس الجماعي كان قد عقد، منذ أيام، اجتماعا مستعجلا حول تداعيات فيروس "كورونا"، والذي قدمت فيه توضيحات من لدن المديرة الجهوية للصحة التي تشغل نائبة للعمدة حول الوضع وقدمت تطمينات للمنتخبين.
وخلص الاجتماع المذكور إلى إحداث لجنة يقظة للتنسيق مع لجنة القيادة الوطنية والمديرية الجهوية للصحة، مع تكليف ناطق رسمي للتواصل مع المواطنين فيما يخص التدابير المتخذة من لدن المجلس.
كما تقرر إطلاق حملة تحسيسية على مستوى جماعة الدار البيضاء بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة، وتجهيز المرافق العمومية بآليات توزيع المطهرات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
شخصيا لا أصدق مثل هذه الإشاعات إن لم تصدر عن مصدر رسمي موثوق، لكن كثيرا ممن يتواصلون معي صدقوا الخبر.
ما يحز في النفس أن يستغل البعض خوف الناس من هذا الوباء لكي يزيد في خلق موجة من الهلع بينهم، لما لذلك من سلبيات، فأحيانا يكون الألم النفسي أشد قسوة من الفيروس نفسه.