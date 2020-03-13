مجلس البيضاء ينفي "رش طائرات لمبيدات كيماوية"

هسبريس من الدار البيضاء

تداول عدد من رواد تطبيق المكالمات الفورية تسجيلا صوتيا لشخص يدعي أنه موظف بمقاطعة أنفا بالدار البيضاء، يتحدث عن رش المبيدات ليلا بواسطة الطائرات ليلا.

ويقول صاحب التسجيل الصوتي إنه "عقب اجتماع بمجلس المدينة، فقد تقرر رش مبيدات كيماوية بواسطة الطائرات"، داعيا المواطنين إلى عدم الخروج ليلة الجمعة.

ونفى كريم الكلايبي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن يكون قد جرى عقد أي لقاء بالمجلس حول هذا الموضوع.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الأمر ليس صحيحا، وإنما مجرد شائعة لتخويف المواطنين بالعاصمة الاقتصادية وبث الرعب في نفوسهم.

وشدد على أن المجلس الجماعي كان قد عقد، منذ أيام، اجتماعا مستعجلا حول تداعيات فيروس "كورونا"، والذي قدمت فيه توضيحات من لدن المديرة الجهوية للصحة التي تشغل نائبة للعمدة حول الوضع وقدمت تطمينات للمنتخبين.

وخلص الاجتماع المذكور إلى إحداث لجنة يقظة للتنسيق مع لجنة القيادة الوطنية والمديرية الجهوية للصحة، مع تكليف ناطق رسمي للتواصل مع المواطنين فيما يخص التدابير المتخذة من لدن المجلس.

كما تقرر إطلاق حملة تحسيسية على مستوى جماعة الدار البيضاء بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة، وتجهيز المرافق العمومية بآليات توزيع المطهرات.