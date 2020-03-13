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الرئيسية | جهات | مجلس البيضاء ينفي "رش طائرات لمبيدات كيماوية"

مجلس البيضاء ينفي "رش طائرات لمبيدات كيماوية"

مجلس البيضاء ينفي "رش طائرات لمبيدات كيماوية"
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 13 مارس 2020 - 21:20

تداول عدد من رواد تطبيق المكالمات الفورية تسجيلا صوتيا لشخص يدعي أنه موظف بمقاطعة أنفا بالدار البيضاء، يتحدث عن رش المبيدات ليلا بواسطة الطائرات ليلا.

ويقول صاحب التسجيل الصوتي إنه "عقب اجتماع بمجلس المدينة، فقد تقرر رش مبيدات كيماوية بواسطة الطائرات"، داعيا المواطنين إلى عدم الخروج ليلة الجمعة.

ونفى كريم الكلايبي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن يكون قد جرى عقد أي لقاء بالمجلس حول هذا الموضوع.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الأمر ليس صحيحا، وإنما مجرد شائعة لتخويف المواطنين بالعاصمة الاقتصادية وبث الرعب في نفوسهم.

وشدد على أن المجلس الجماعي كان قد عقد، منذ أيام، اجتماعا مستعجلا حول تداعيات فيروس "كورونا"، والذي قدمت فيه توضيحات من لدن المديرة الجهوية للصحة التي تشغل نائبة للعمدة حول الوضع وقدمت تطمينات للمنتخبين.

وخلص الاجتماع المذكور إلى إحداث لجنة يقظة للتنسيق مع لجنة القيادة الوطنية والمديرية الجهوية للصحة، مع تكليف ناطق رسمي للتواصل مع المواطنين فيما يخص التدابير المتخذة من لدن المجلس.

كما تقرر إطلاق حملة تحسيسية على مستوى جماعة الدار البيضاء بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة، وتجهيز المرافق العمومية بآليات توزيع المطهرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - said الجمعة 13 مارس 2020 - 21:30
للأسف لا أعرف ماالفائدة التي يجنيها أمثال هؤلاء الخفافيش من بث الرعب في النفوس عبر هذه الاديوات. في الواقع يجب معاقبة مثل هذه الكلاب الضالة. لأن هذا سلوك مشين لايقبله العقل والمنطق والأخلاق الإسلامية. فالمطلوب التقرب من الله بدل تخويف الناس وبث الرعب في النفوس. حسبنا الله ونعم الوكيل
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60
2 - العريشي الجمعة 13 مارس 2020 - 21:31
فيدوهات غريبة تقول أن في هذه الليلة كل الدول ستستعمل هليكوبترات لرش المدن بمادة كيماوية من إخترع هذه القصة و من بصدقها الحمار يجنبهم أينشتاين !!! هل يجد غباء في العالم أسوأ من غباؤنا !!! كل العائلات تتكلم عن السحر وراقي كل المغاربة يظنون أن الحكومة زادت ساعة عاجزين عن فهم التوقيتين الصيفي والشتوي ......
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14
3 - زواقي الجمعة 13 مارس 2020 - 21:32
واحد من الإثنين يقول الحق . نحن نعيش ليلة الجمعة وستظهر الحقيقة و غدا يجب على المسؤولين محاسبة هذا الكاذب زارع البلبلة و الشك بين المواطنين.
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25
4 - هشام الجمعة 13 مارس 2020 - 21:32
الدولة تنفي هذا الخبر كما نفت عدم توقف الدراسة و شكرا
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-13
5 - رشيد اسبانيا الجمعة 13 مارس 2020 - 21:33
هذا الخبر لم يصل للمغاربة ربما وصل الى جميع أنحاء العالم بهذه الوسائل الحديثة.
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5
6 - ام محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 21:34
يجب علينا كمواطنين عدم نشر متل هده الاخبار حتى نتأكد منها لأنها تسبب الهلع في نفوس الساكنة
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20
7 - لحسن الجمعة 13 مارس 2020 - 21:37
مصيبة عظمة مع نشر هده الشائعات المزيفة للترهيب المواطنين والمواطنات و خلق الفزع في نفوس الناس لدى يجب التصدي لهده الظاهرة بحزم من لدن السلطات الأمنية لوقف هده الظاهرة
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14
8 - زهير الجمعة 13 مارس 2020 - 21:38
ضننت أن فيروس كورونا القاتل سيغير من سلوكيات بعض المواطنين فيما يتعلق برمي الأزبال في الشوارع والأماكن العامة!! للأسف هي ظاهرة لا تتوقف
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18
9 - oujdi الجمعة 13 مارس 2020 - 21:41
المغرب حاصل غير في إطفاء الغابات هههه عاد يرش المدن كلها
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-5
10 - محمد أنير الفلالي الجمعة 13 مارس 2020 - 21:49
أنا أيضا ممن توصلوا بتسجيل صوتي في الموضوع يتحدث عن تعقيم بالهليكوبتر من الحادية عشر ليلا حتى الخامسة صباحا.
شخصيا لا أصدق مثل هذه الإشاعات إن لم تصدر عن مصدر رسمي موثوق، لكن كثيرا ممن يتواصلون معي صدقوا الخبر.
ما يحز في النفس أن يستغل البعض خوف الناس من هذا الوباء لكي يزيد في خلق موجة من الهلع بينهم، لما لذلك من سلبيات، فأحيانا يكون الألم النفسي أشد قسوة من الفيروس نفسه.
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9
11 - يماسرة وبلطجية الجمعة 13 مارس 2020 - 21:52
يكثر سماسرة وبلطجية في مثل هذه الأزمات ويستغلون هذه الظروف لبث الرعب والفتن قصد أهداف خبيثة تمس الوطن والمواطنين
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5
12 - lamiae الجمعة 13 مارس 2020 - 21:53
نشكر الطاقم الصحفي على تكدير هده الاشاعات ونشكرهم على المجهودات التي يقومون بها من أجل توصيل الأخبار الصحيحة اللرءي العام
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7
13 - ملاك الجمعة 13 مارس 2020 - 21:53
واش منيتكم المغرب وصل حتى لهاد الدرجة باش يفكر يرش بالطائرات ههههه مدروش حتى الضروريات خليونا من الهضرة الخاوية اجيو نطلبو ربي يلطف بينا ويرحمنا
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0
14 - راصد الجمعة 13 مارس 2020 - 22:00
من خطرت في باله فكرة رش المبيدات بالطائرات أكيد أنه شخص غبي جدا و يحسب أن كل المغاربة أغبياء على شاكلته الصين بؤرة الوباء ولم تخطر ببالها فكرة كهاته.
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15 - ابو أمين الجمعة 13 مارس 2020 - 22:03
ما دام البلاغ غير صحيح فيجب متابعة هذا الشخص الذي زرع الرعب في الساكنة قانونيا و أن تكون العقوبة الحبسية جزاء له و عبرة لغيره و شكرا
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0
16 - البوعار الجمعة 13 مارس 2020 - 22:11
تكذيب في محله لمجلس الدار البيضاء.لدي تسائل له.مامحل الترامواي من هذا الفيروس؟نعلم أنه وسيلة نقل تعرف الإكتظاظ وتستعمل من طرف جميع الشرائح الإجتماعية.هل يتم تعقيم هذه الوسيلةكما تفعل الدول؟
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