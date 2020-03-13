آيت الطالب يعفي "مندوبة الصحة" بإقليم ميدلت‎

هسبريس من ميدلت

قرر خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إعفاء فاطمة اشباعتو، المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم ميدلت، من منصبها.

وأصدر وزير الصحة، اليوم الجمعة، مقرر تعيين يقضي بتعيين حسن بوزيان، المندوب السابق للوزارة بخنيفرة، في منصب مندوب وزارة الصحة بإقليم ميدلت.

ولم تستبعد مصادر هسبريس أن يكون قرار إعفاء المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة سالفة الذكر مرتبطا بتدني الخدمات الصحية بميدلت، واحتجاج السكان على الوضع الصحي المتأزم.