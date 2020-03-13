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الرئيسية | جهات | كورونا يتجنب سيدة قادمة من إسبانيا بالقصر الكبير

كورونا يتجنب سيدة قادمة من إسبانيا بالقصر الكبير

كورونا يتجنب سيدة قادمة من إسبانيا بالقصر الكبير
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 19:30

أفادت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس بأن نتائج تحاليل أجريت على سيدة من مدينة القصر الكبير بشأن الإصابة بفيروس كورونا، سلبية، ما يعني أنها غير مصابة بالداء.

ووفق المصادر، فقد تم استقبال السيدة، من مواليد سنة 1954 وأم لـ8 أطفال، ليلة الخميس بعد قضائها 26 يوما في الديار الإسبانية في زيارة عائلية، عبر مطار ابن بطوطة بطنجة.

وتابعت المصادر بأنه على إثر أخذ حمام شعبي ظهرت على المعنية بالأمر أعراض سعال حاد وتقيؤ، ما دفع الطبيب المداوم إلى إحالتها على المستشفى الإقليمي بالعرائش، قبل أن يتم أخذ عينات إلى مدينة الرباط، وتم إيداع المرأة العزل في المستشفى، قبل أن يتبين أن "التحاليل "سلبية، ولا تعاني من الفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - أم علي الجمعة 13 مارس 2020 - 19:38
الحمد لله على سلامتها اللهم انزل رحمتك على عبادك يا سميع يا مجيب الدعاء
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35
2 - قصراوي الجمعة 13 مارس 2020 - 19:41
الحمدلله على لطف الله تعالى


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22
3 - يوسف الاطلس الجمعة 13 مارس 2020 - 20:02
لا قدر الله اذا استفحل الفيروس في المغرب ستكون كارثة بمعنى الكلمة مادامت التحاليل لا تجرى سوى في الرباط،كان على الاقل ان توجه اموال المهرجانات والمواسم القبورية والحفلات الى بناء المستشفيات والمختبرات والمدارس والمعاهد،وتوفير ضروف العمل للاساتذة والاطباء كي يقوموا بواجبهم،لكن اليوم اذا استفحل الوباء لا قدر الله فانه سيجد امامه شعب اغلبيته أمي وبنية صحية مهترئة والنتيجة واضحة،فاللهم جنبنا الوباء ولا تؤاخذنا بما فعلنا.
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23
4 - الفيلسوف الجمعة 13 مارس 2020 - 20:13
يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية خصوصا ان الحمامات العمومية هي كذالك قد تكون سبب انتشار الجائحة... خصوصا ان بها الشروط الأساسية لنقل العدوة مثل التجمع و الأسطح الملوثة...
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9
5 - Amazighi الجمعة 13 مارس 2020 - 20:26
على المغاربة في ايطاليا و المغرب التبرع بالدم عاجلا لايطاليا و الدول المتضررة بكورونا ،لا يجب ان نستغل دول الغرب فقط من اجل الشغل و المال ،هذه الاوقات للتضامن في زمن الازمات و الشدة
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-2
6 - الانقاذ الجمعة 13 مارس 2020 - 20:34
والدة 8 بان ليك المغرب ناقص في السكان? والخدمة والسكن والتطبيب موجودين,متى يتم فرض طفلين للاسرة لانقاذ البلاد
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2
7 - عامر الجمعة 13 مارس 2020 - 20:54
يلزم اقتراح ما هو ممكن ومعقولة.لان طلبك ببناء مستشفى أو او أو يتطلب وقتا ونحن في حاجة إلى حل آني وذلك بالاعتداء بالصين وإعداد مستشفيات متنقلة على شك خيام لاستقبال المصابين لا قدر الله.وأظن هذه العملية بدأت كما قرأت بفضل ذكاء وعبقرية ملكنا حفظه الله.
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