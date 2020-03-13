كورونا يتجنب سيدة قادمة من إسبانيا بالقصر الكبير

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس بأن نتائج تحاليل أجريت على سيدة من مدينة القصر الكبير بشأن الإصابة بفيروس كورونا، سلبية، ما يعني أنها غير مصابة بالداء.

ووفق المصادر، فقد تم استقبال السيدة، من مواليد سنة 1954 وأم لـ8 أطفال، ليلة الخميس بعد قضائها 26 يوما في الديار الإسبانية في زيارة عائلية، عبر مطار ابن بطوطة بطنجة.

وتابعت المصادر بأنه على إثر أخذ حمام شعبي ظهرت على المعنية بالأمر أعراض سعال حاد وتقيؤ، ما دفع الطبيب المداوم إلى إحالتها على المستشفى الإقليمي بالعرائش، قبل أن يتم أخذ عينات إلى مدينة الرباط، وتم إيداع المرأة العزل في المستشفى، قبل أن يتبين أن "التحاليل "سلبية، ولا تعاني من الفيروس.