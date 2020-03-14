متطوّعون يتبرّعون بـ250 كيسا من الدم في وزان‬

أيوب صدور من تطوان

بصمت جمعية زينب لمساعدة مرضى القصور الكلوي بمدينة وزان على حملتها الأولى للتبرع بالدم، التي أطلقتها بمناسبة اليوم العالمي للكلي، في ظل الخصاص الكبير التي تعانيه مستشفيات المملكة في هذه المادة الحيوية والضرورية لإنقاذ المرضى.

وقالت مصدر عن الجهة المنظمة إن هذه الحملة، التي أطلقت بشراكة مع مركز تحاقن الدم بالرباط ومندوبية وزارة الصحة بإقليم وزان تحت شعار "جميعا لإنقاذ الأرواح"، عرفت إقبالا كبيرا من طرف ساكنة دار الضمانة على مدى يومين، وتوجت بجمع كمية مهمة من أكياس الدم جادت بها شرايين المواطنين والمواطنات تجاوزت 250 كيسا.

واستحضر المتحدث نفسه الحس التضامني الذي أبانت عليه الساكنة والتفاعل الإيجابي مع النداء الذي عممته، مضيفا أن المبادرة ترمي إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم بشكل تطوعي ومنتظم.