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الرئيسية | جهات | السلطات تمنع عبور المغاربة لمليلية وتسمح للإسبان

السلطات تمنع عبور المغاربة لمليلية وتسمح للإسبان

السلطات تمنع عبور المغاربة لمليلية وتسمح للإسبان
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 21:05

أفادت مصادر هسبريس أن السلطات المغربية تسمح لسيارات الإسبان، ولحافلة تقلّ السياح، بالعبور إلى مليلية المحتلة، فيما تمنع، في الوقت ذاته، المقيمين الراجلين من أصول مغربية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المنع طال حوالي 100 مغربي، رغم حصولهم على الجنسية الإسبانية والإقامة، حيث لا زالوا عالقين إلى حدود مساء اليوم، مما أدى إلى تنظيم أشكال احتجاجية.

وفي سياق مرتبط، قالت مصادر الجريدة إن 200 مغربي كانوا قد أبحروا ليلا من ميناء ألميريا، ليجدوا أنفسهم عالقين بمليلية المحتلة، إلى جانب حوالي 60 عربة.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المغربية لم تسمح لهم بالعبور، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى حدود اللحظة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 21:19
لمن يقولون ان الجنسية تساوي الاسباني يبقى اسباني و المغربي مغربي اسبانيا لم تعترف بهم و هم يحتجون و تقول نريد فقط الاصليين اما المغاربة فهم اصلا في بلدهم "الاصلي"
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2
2 - مهاجر الجمعة 13 مارس 2020 - 21:21
و المهاجرين الذينا ذهبو في عطلة للمغرب وبغاو يرجعو لديار المهجر باش يخدمو على ولادهم اش خصهم يديرو
واش يبقاو في المغرب حتى الأشعاع اخر كيف كاتقول الحكومة
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18
3 - مصطفى الجمعة 13 مارس 2020 - 21:29
لاحولة ولاقوة الابالله، بداية للعنصرية أضن انه كان انتقام من المغرب عندما منع خووج سلع الاسبانية.
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-2
4 - بفف الجمعة 13 مارس 2020 - 22:04
غذا تلاقاو ناس حاركا في زودياك و عندها باسبور أحمر باش يرجعو يخدمو
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-3
5 - la Marocanité lieé à la peau الجمعة 13 مارس 2020 - 22:09
Dieu merci nous les Marocains, in le reste jusqu'a la Mort, tu peux aquérir toutes nationalités du Monde Mais restes marocain, in faut être fier, les autorités marocaines doivent collaborer avec les gens de retour en Europe, ils ont des familles ou des enfants qui les attendent làbas, par contre les visas touristes il faut les laisser au Maroc.
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