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كُتّاب وآراء
السلطات تمنع عبور المغاربة لمليلية وتسمح للإسبان
أفادت مصادر هسبريس أن السلطات المغربية تسمح لسيارات الإسبان، ولحافلة تقلّ السياح، بالعبور إلى مليلية المحتلة، فيما تمنع، في الوقت ذاته، المقيمين الراجلين من أصول مغربية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المنع طال حوالي 100 مغربي، رغم حصولهم على الجنسية الإسبانية والإقامة، حيث لا زالوا عالقين إلى حدود مساء اليوم، مما أدى إلى تنظيم أشكال احتجاجية.
وفي سياق مرتبط، قالت مصادر الجريدة إن 200 مغربي كانوا قد أبحروا ليلا من ميناء ألميريا، ليجدوا أنفسهم عالقين بمليلية المحتلة، إلى جانب حوالي 60 عربة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المغربية لم تسمح لهم بالعبور، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى حدود اللحظة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
واش يبقاو في المغرب حتى الأشعاع اخر كيف كاتقول الحكومة