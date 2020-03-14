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حملة تعقيم طبية تطال المرافق العمومية بالعيون

حملة تعقيم طبية تطال المرافق العمومية بالعيون
هسبريس من العيون
السبت 14 مارس 2020 - 10:20

استباقا للتأثيرات السلبية المحتملة التي قد يخلفها الانتشار المتسارع لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وتفاعلا مع السياقين الدولي والوطني المتعلق بتداعياته؛ باشرت مصالح مكتب حفظ الصحة التابع لبلدية العيون حملة واسعة لتعقيم المرافق العمومية التابعة للمجلس، والتي تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين ضد الوباء المستجد.

وجاءت هذه الحملة عملا بتطبيق الإجراءات والتدابير التي دعت إليها لجنة القيادة على المستوى الوطني، للمحافظة على السلامة الصحية للساكنة، على الرغم من عدم تسجيل أية حالة إصابة بهذا الوباء بجهة العيون الساقية الحمراء لحد الساعة.

وشملت الحملة الطبية لمكافحة الأوبئة مقر جماعة العيون وملحقتها الإدارية، بالإضافة إلى سوق السمك، وجميع المرافق الأخرى التي تعرف إقبالا من المواطنين والمواطنات.

يذكر أن الحملة عرفت استنفار كافة الأطقم والمصالح التابعة للمجلس، وفق المعايير المعتمدة دوليا وبإشراف مباشر من طاقم طبي متخصص.

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