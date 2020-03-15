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كُتّاب وآراء
رئيس مجلس السياحة بالصويرة يتراجع عن الاستقالة
تراجع رضوان خان، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة، عن استقالة سبق أن تقدم بها إلى أعضاء هذه الهيئة، موردا أنه سئم المضايقات والتشويش الذي وضع في طريق تدبيره للشأن السياحي بهذه المنطقة.
وأضاف: "تراجعت عن استقالتي لأن الوضع الحالي لا يسمح بذلك، بعدما عرفت المملكة المغربية الحالة الاستثنائية التي فرضها فيروس "كورونا"".
"لا يعقل أن أتشبث باستقالتي في هذه اللحظة، رغم أنني ضقت ذرعا، بالتشويش على مهمتي كرئيس، والقفز على اختصاصاتي وتجاوزها"، يضيف المسؤول عن القطاع السياحي بإقليم الصويرة.
وأصدر المتدخلون في القطاع السياحي بيانا "يرفض استقالة رضوان خان، المعروف عنه التضحية ونكران الذات من أجل النهوض بالسياحة بإقليم الصويرة"، تقول هذه الوثيقة التي توصلت بها هسبريس.
وأكدت الجمعيات المهنية الموقعة على هذا البيان "تشبثها برضوان خان كرئيس للمجلس الإقليمي للسياحة"، مؤكدين "وقوفهم وراءه لتحدي الصعوبات التي تعترض القطاع"، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.