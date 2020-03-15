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مكاتب حفظ الصحة تطهّر "طاكسيات" مرتيل والفنيدق‬

مكاتب حفظ الصحة تطهّر "طاكسيات" مرتيل والفنيدق‬
هسبريس من تطوان
الأحد 15 مارس 2020 - 02:33

باشر مكتبا حفظ الصحة التابعان لبلدية مرتيل وجماعة الفنيدق حملة واسعة لتعقيم المرافق العمومية التابعة للنفوذ الترابي للجماعتين الترابيتين، إلى جانب عمليات رش وتعقيم سيارات الأجرة بمختلف أصنافها وتطهيرها، بصفة احترازية لمكافحة التأثيرات السلبية لفيروس "كوفيد 19".

وتأتي هذه الحملة، بتعاون مع شركة النظافة الحائزة على صفقة تدبير القطاع، في إطار تطبيق الإجراءات والتدابير التي دعت إليها لجنة القيادة على المستوى الوطني، للمحافظة على السلامة الصحية للساكنة، بعد تأكيد وزارة الصحة تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمدينة تطوان من ضمن تسع حالات جديدة أعلنت عنها الوزارة الوصية كحصيلة رسمية جديدة.

ومن المنتظر أن يشمل هذا التدخل الوقائي مختلف المناطق والمؤسسات العمومية ووسائل النقل العمومية بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، تفاعلا مع السياقين الدولي والوطني المتعلقين بتداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

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