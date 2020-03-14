ثغر مليليّة يعلن عن 3 إصابات جديدة بـ"كوفيد 19"

هسبريس من الناظور

أعلنت إدارة الصحة بمدينة مليلية المحتلة، مساء اليوم السبت، عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا".

وذكر موقع "إلفارو دي ميلييّا"، الذي أورد الخبر، أن الوضع الصحي للحالات الثلاث التي تم رصدها اليوم مستقرّة، وتخضع للعناية الطبيّة في الحجر الصحي التابع للمستشفى الإقليمي.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في الثغر المحتلّ بـ"كوفيد 19" 6 حالات؛ إلى حد الآن، فيما تتخذ السلطات المحلية إجراءات حازمة لتطويق انتشار الفيروس.