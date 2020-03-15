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كُتّاب وآراء
تجار "كاساباراطا" بطنجة يطمئنون المستهلكين
أعلن مكتب رابطة تجار وحرفيي سوق الحي الجديد (كاساباراطا) بطنجة أن المواد الغذائية متوفرة، وستغطي حاجيات ساكنة طنجة لأشهر.
وأوضح مكتب الرابطة، في بلاغ صادر عنه، أن التجار "لم يلمسوا أي خصاص في التموين من طرف المخازن الكبرى بالمملكة، وأن المخزون كاف لسد حاجيات المواطنين"، مؤكدا أن الوضع لا يدعو إلى القلق.
كما التمس البلاغ من ساكنة المدينة "عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تخلق البلبلة وعدم الثقة في المجهودات المبذولة من طرف الدولة بخصوص اتخاذ الاحتياطات الوقائية من فيروس "كورونا"، والتي ليس لها أي علاقة بموضوع وفرة المواد الغذائية التي في الأصل جلها منتوج وطني".
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن تجار السوق يعملون على توفير جميع مستلزماتهم، "وأن الاندفاع وراء تخزين المواد الغذائية سينتج عنه فقط الاحتكار والمضاربة وغلاء الأسعار وفساد المنتوج والتأثير على صحتهم".