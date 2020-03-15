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الرئيسية | جهات | عملية تعقيم تستهدف مركبات ومرافق عمومية بكلميم

عملية تعقيم تستهدف مركبات ومرافق عمومية بكلميم

عملية تعقيم تستهدف مركبات ومرافق عمومية بكلميم
مصطفى البكار من تزنيت
الأحد 15 مارس 2020 - 15:10

انطلقت، اليوم الأحد، عملية رش وتعقيم سيارات الأجرة الصنف الثاني العاملة بالمجال الحضري لكلميم، بإشراف من مكتب حفظ الصحة التابع للمصالح الجماعية للمدينة ذاتها.

وينتظر أن يشمل هذا التدخل الوقائي الذي يأتي في إطار الاحتياطات الاحترازية لمحاربة التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، بقية وسائل النقل والمرافق العمومية والإدارية التابعة للنفوذ الترابي لكلميم.

وفي السياق ذاته، تقوم لجنة مختلطة، مكونة من ممثلين عن مختلف الجهات المسؤولة، بعملية مراقبة لكافة النقط التجارية بكلميم تزامنا مع الحركية غير العادية التي تعرفها مختلف محلات بيع المواد الغذائية منذ مساء الجمعة، وذلك بهدف محاربة الزيادات غير المشروعة ووضع حدد لكل المضاربات التي من شأنها تهديد السلم الاجتماعي.

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