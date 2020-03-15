أمزازي: جميع التدابير اتخذت لإنجاح الدروس عن بعد‎

هسبريس من الرباط

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن جميع التدابير اتخذت من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية ونجاح الدروس عن بعد.

وشدد الوزير، في تصريح للصحافة اليوم الأحد، على أن "الاستمرارية البيداغوجية، التي ترتكز على البوابة الإلكترونية "تلميذ-تيس"، ستكون صلة وصل بين المؤسسات التعليمية والأستاذ والتلميذ في منزله، مع تخصيص مواقع إلكترونية للمؤسسات، سيضع فيها الأساتذة عددا من المضامين".

واعتبر أمزازي، بعد نهاية زيارة تفقدية إلى عدد من المراكز المكلفة بتحضير وبث الدروس، أن الاستمرارية البيداغوجية ستتم كذلك بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على حواسيب وربط بالأنترنيت عبر القناة الرابعة، مؤكدا أن الوزارة تشتغل مع شركة الإذاعة والتلفزة لبث هذه الدروس المصورة، ومبرزا أن الأولية أعطيت للمستويات الإشهادية (السنة الثانية والأولى باكالوريا والثالثة إعدادي والسادسة ابتدائي)، وأن التجربة ستعم جميع المستويات.

ودعا الوزير الأسر إلى تأطير هذه العملية على مستوى المنازل، على اعتبار أن التلميذ سيكون في وضعية دراسة وليس في عطلة، مشيرا إلى أن هناك دينامية وانخراطا للأطر التربوية والإدارية، والذين راكموا تجربة وخبرة في الإنتاج الرقمي، ومؤكدا أن الوزارة تتوفر على مضامين غنية وهي في طور إنتاج مضامين يوما بعد يوم.