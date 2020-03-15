24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:41
|17:01
|19:39
|20:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اقتحام واعتداء يجران شابا إلى التوقيف بمرتيل
- وباء "كورونا" يحيي روح التطوع في صفوف المغاربة لخدمة الوطن
- فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم
- المالكي: المجتمع المدني يغْني بناء مستقبل المغرب
- هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟
فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)
هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟ (5.00)
إصابة وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بفيروس "كورونا" (5.00)
- وزارة الصحة: 28 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب - (183)
- إصابة وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بفيروس "كورونا" - (138)
- هذه تفاصيل عن 11 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة - (117)
- إلغاء الدورة 19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم - (116)
- "سلامة العقيدة".. تفشّي فيروس "كورونا" يرفع منسوب تدين المغاربة - (90)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عمليات تعقيم تستهدف ساحة جامع الفنا بمراكش
عرفت، صباح اليوم الأحد، ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش ومحيطها عملية تعقيم وتطهير في إطار الإجراءات الاستباقية لمنع انتشار وباء كورونا "كوفيد 19".
وهمت هذه الحملة، التي انطلقت أمس السبت تحت شعار "الوقاية خير من العلاج"، فضاء القصر البلدي وملحق مقر الجماعة بشارع محمد السادس، ومختلف المصالح الإدارية الجماعية، ومقرات المقاطعات والملحقات الإدارية والعديد من الأسواق الحضرية الجماعية.
كما شملت عمليات التعقيم التي قام بها المكتب الصحي الجماعي، تحت إشراف مباشر من أعضاء المكتب المسير لمجلس الجماعة، سيارات الأجرة ووسائل النقل العمومي بمختلف نقاط توقفها ومحطات الإركاب.
وستستمر تدخلات الفريق المختص التابع للمكتب الصحي الجماعي، طبق جدول زمني محدد ومسطر، بتنسيق مع لجنة اليقظة والمصالح الولائية بالجهة.
وفي إطار التوجّهات العامة للمملكة المغربية، والتدابير الاحترازية والاستباقية الموصَى بها من طرف لجنة اليقظة لمواجهة فيروس كورونا، أكدت جماعة مراكش أنها ستبقى والمكتب الصحي الجماعي رهن إشارة الساكنة للتواصل والإرشاد لتبديد وتجاوز الصعاب الممكن ظهورها بالمناسبة.
وترأس والي جهة مراكش آسفي، السبت، اجتماعا تنسيقيا بمقر ولاية الجهة، تمحور حول التدابير الرامية إلى تحسين الظروف الصحية داخل الأسواق وتحسيس التجار والزبائن بالسلوك الواجب الالتزام به.
وأوصى هذا الاجتماع بضرورة نشر خطاب إيجابي يمكن من الحد من مخاوف الساكنة ومحاربة انتشار الإشاعات عبر الاعتماد على الأخبار الرسمية التي تنشر عبر بيانات الوزارة الوصية.