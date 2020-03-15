عمليات تعقيم تستهدف ساحة جامع الفنا بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

عرفت، صباح اليوم الأحد، ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش ومحيطها عملية تعقيم وتطهير في إطار الإجراءات الاستباقية لمنع انتشار وباء كورونا "كوفيد 19".

وهمت هذه الحملة، التي انطلقت أمس السبت تحت شعار "الوقاية خير من العلاج"، فضاء القصر البلدي وملحق مقر الجماعة بشارع محمد السادس، ومختلف المصالح الإدارية الجماعية، ومقرات المقاطعات والملحقات الإدارية والعديد من الأسواق الحضرية الجماعية.

كما شملت عمليات التعقيم التي قام بها المكتب الصحي الجماعي، تحت إشراف مباشر من أعضاء المكتب المسير لمجلس الجماعة، سيارات الأجرة ووسائل النقل العمومي بمختلف نقاط توقفها ومحطات الإركاب.

وستستمر تدخلات الفريق المختص التابع للمكتب الصحي الجماعي، طبق جدول زمني محدد ومسطر، بتنسيق مع لجنة اليقظة والمصالح الولائية بالجهة.

وفي إطار التوجّهات العامة للمملكة المغربية، والتدابير الاحترازية والاستباقية الموصَى بها من طرف لجنة اليقظة لمواجهة فيروس كورونا، أكدت جماعة مراكش أنها ستبقى والمكتب الصحي الجماعي رهن إشارة الساكنة للتواصل والإرشاد لتبديد وتجاوز الصعاب الممكن ظهورها بالمناسبة.

وترأس والي جهة مراكش آسفي، السبت، اجتماعا تنسيقيا بمقر ولاية الجهة، تمحور حول التدابير الرامية إلى تحسين الظروف الصحية داخل الأسواق وتحسيس التجار والزبائن بالسلوك الواجب الالتزام به.

وأوصى هذا الاجتماع بضرورة نشر خطاب إيجابي يمكن من الحد من مخاوف الساكنة ومحاربة انتشار الإشاعات عبر الاعتماد على الأخبار الرسمية التي تنشر عبر بيانات الوزارة الوصية.