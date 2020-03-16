24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3413:4117:0119:3920:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟ (5.00)

  2. مهاجرات مستعبدات (5.00)

  3. الشائعة في زمن كورونا.. (5.00)

  4. خداع المفاهيم .. وهم الهوية (5.00)

  5. المملكة العربية السعودية تستعدّ لغلق المساجد مؤقتا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "كورونا" تدفع جماعة تطوان إلى تعقيم الفضاءات

"كورونا" تدفع جماعة تطوان إلى تعقيم الفضاءات

"كورونا" تدفع جماعة تطوان إلى تعقيم الفضاءات
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 16 مارس 2020 - 07:50

شرعت خلية تطهير الأمراض والنواقل، التابعة لقسم حفظ الصحة وصحة الوسط بجماعة تطوان، منذ ليلة السبت، في القيام بعدد من التدخلات الميدانية بالحمامة البيضاء، في إطار تنزيل وتنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي سطرته الجماعة لمواجهة ومحاصرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ووفق مصدر مطلع فإن "الحملة التطهيرية والتعقيمية شملت سيارات الأجرة بصنفيها، والنقل المزدوج، ونقل العمال، ومجموعة من الفضاءات العمومية، كالأسواق الجماعية ومحيطها، والفضاءات الدينية بالمدينة العتيقة"، مشيرا إلى أن "عملية التطهير والتعقيم ستشمل جميع الفضاءات الدينية والتعبدية بالمدينة".

وزاد المصدر ذاته: "صبيحة الأحد، تواصلت عملية تعقيم وتطهير سيارات الأجرة، وسيارات نقل المستخدمين، والنقل المزدوج، بمكتب تسجيل السيارات التابع لولاية أمن تطوان، بالقرب من المحطة الطرقية، بتنسيق مع السلطات الأمنية والسلطات العمومية".

وأوضح المتحدث ذاته أن جماعة تطوان "عمدت إلى توسيع دائرة تعقيم وتطهير سيارات النقل، لتشمل العربات التي لا تنتمي إلى مدينة تطوان"، مبرزا أن ذلك يأتي إطار "مساهمتها في محاربة ومحاصرة كل ما من شأنه أن يهدد صحة وسلامة جميع المواطنين المغاربة، ووعيا منها بأهمية وجدوى العملية، على اعتبار أن مجموعة من ساكنة المدينة تستعمل هذه الخدمة العمومية"، وفق قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.