سلطات ميدلت تمنع حفل عقيقة بسبب "كورونا"

محمد ايت حساين

تماشيا مع القرار الصادر عن وزارة الداخلية القاضي بمنع جميع التجمعات التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، لتفادي انتشار فيروس كورونا، تدخلت السلطة المحلية ببومية، التابعة إداريا لإقليم ميدلت، اليوم الأحد، لمنع حفل عقيقة كانت ستنظمه إحدى الأسر، ومطالبتها بتأجيله.

وحسب مصدر لهسبريس فإن أسرة كانت تعتزم تنظيم حفل عقيقة، ودعت إليه العشرات من أهالي المنطقة، إلا أن السلطة المحلية لبومية تدخلت وطالبت منها تأجيله إلى وقت لاحق.

وكانت وزارة الداخلية عزت قرار منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق إلى التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني.