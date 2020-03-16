24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3413:4117:0119:3920:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟ (5.00)

  2. "كورونا" يثير مطالب بإغلاق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة بالمغرب (5.00)

  3. المغرب يشرع في تعقيم الفضاءات العمومية من أجل محاصرة "كورونا" (5.00)

  4. المواطن والطوارئ وجها لوجه (5.00)

  5. تداعيات وباء "كورونا" تجمع "الباطرونا" ونقابات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حملة تحسيس للحد من فيروس كورونا بالرحامنة

حملة تحسيس للحد من فيروس كورونا بالرحامنة

حملة تحسيس للحد من فيروس كورونا بالرحامنة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 16 مارس 2020 - 10:49

قامت لجنة مختلطة بمدينة ابن جرير بإقليم الرحامنة، بحملة تحسيس بشارع محمد الخامس وشوارع المقاطعة الأولى وبعض أحيائها.

وتمت هذه العملية، التي جاءت في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا، بحضور قائد المقاطعة الأولى، والمكتب الصحي البلدي والشرطة الإدارية للجماعة، ومندوبية الصحة، والوقاية المدنية بالرحامنة.

وشملت عملية التحسيس تزويد أرباب المقاهي والمتاجر بمجموعة من النصائح الوقائية، كتوفير وسائل النظافة ومسح طاولات المقاهي، وتفادي الاختلاط.

وتنزيلا لشعار الوقاية خير من العلاج، تمت توعية المهنيين بأهمية الالتزام بمعايير النظافة وأخذ كامل الاحتياطات، كالعناية بنظافة الفضاءات الداخلية والمرافق الصحية.

ونبهت اللجنة المختلطة المستهدفين من حملتها إلى أن المراقبة ستقوم بها لجان مختلطة، بين فينة وأخرى، للوقوف على مدى احترام إجراءات الوقاية، مؤكدة على محاسبة كل من أخل بذلك قانونيا.

يذكر أن هذه الحملات ستستمر لتحسيس باقي المهنيين والمواطنين بما يلزم من شروط حفظ الصحة وطرق الوقاية من وباء "كوفيد 19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مصطفى العيون سيدي ملوك الاثنين 16 مارس 2020 - 11:01
يجب على الدولة ان تخرج العسكر من الثكنات والخروج الى ساحات المدن لمنع الناس من الخروج الا للضرورة كما تفعل الان الدول الاوروبية لتجنب العدوى من المرض وان يكون حجر صحي للتصدي للفيروس كورونا والله يلطف بينا ويبعد علينا هاد الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - سلام عليكم الاثنين 16 مارس 2020 - 11:02
شارع لي في دوار جديد شي داخل في شي. واحد اكون مريض غادي امرض مدينة كاملة زحام او عربات وسط طريق حل هو اوعيو ناس مايبقاوش اخرجو هاد ايام او يسدو على ولادهم ماشي عطلة باش اخرجو ولادهم العبو لبارح كان عرس حتى واحد ماتسوق ليهم او جا شرح ليهم حصول الله يحفظ او صافي والله حتى اول مرة كنخاف من شي مرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.