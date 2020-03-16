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كُتّاب وآراء
حملة تحسيس للحد من فيروس كورونا بالرحامنة
قامت لجنة مختلطة بمدينة ابن جرير بإقليم الرحامنة، بحملة تحسيس بشارع محمد الخامس وشوارع المقاطعة الأولى وبعض أحيائها.
وتمت هذه العملية، التي جاءت في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا، بحضور قائد المقاطعة الأولى، والمكتب الصحي البلدي والشرطة الإدارية للجماعة، ومندوبية الصحة، والوقاية المدنية بالرحامنة.
وشملت عملية التحسيس تزويد أرباب المقاهي والمتاجر بمجموعة من النصائح الوقائية، كتوفير وسائل النظافة ومسح طاولات المقاهي، وتفادي الاختلاط.
وتنزيلا لشعار الوقاية خير من العلاج، تمت توعية المهنيين بأهمية الالتزام بمعايير النظافة وأخذ كامل الاحتياطات، كالعناية بنظافة الفضاءات الداخلية والمرافق الصحية.
ونبهت اللجنة المختلطة المستهدفين من حملتها إلى أن المراقبة ستقوم بها لجان مختلطة، بين فينة وأخرى، للوقوف على مدى احترام إجراءات الوقاية، مؤكدة على محاسبة كل من أخل بذلك قانونيا.
يذكر أن هذه الحملات ستستمر لتحسيس باقي المهنيين والمواطنين بما يلزم من شروط حفظ الصحة وطرق الوقاية من وباء "كوفيد 19".