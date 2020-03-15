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مشفى أسا الزاك ينفي تسجيل حالة "كورونا" بالإقليم

مشفى أسا الزاك ينفي تسجيل حالة "كورونا" بالإقليم
مصطفى البكار
الأحد 15 مارس 2020 - 21:30

نفت إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بأسا الزاك، في بيان لها، تسجيل أية حالة إصابة أو إصابة محتملة بفيروس كورونا المستجد على مستوى إقليم أسا الزاك، خلافا لما يُروّج له على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

وردا على بعض الشائعات، أكد البيان، الذي توصلت به هسبريس، أن الخبر غير صحيح جملة تفصيلا، مشيرا إلى أن شكاية رسمية وجهت إلى السلطات المعنية للوقوف على مصدر الإشاعة واتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حق من يروجها.

وناشدت إدارة مستشفى أسا الزاك كافة المواطنين والمواطنات، بالتعامل بحيطة وحذر مع كل المعلومات المغلوطة التي من شأنها بث الهلع والخوف في صفوف العموم.

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