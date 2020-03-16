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مليلية المحتلّة تسجل 9 إصابات جديدة بـ"كورونا"

مليلية المحتلّة تسجل 9 إصابات جديدة بـ"كورونا"
هسبريس من الناظور
الاثنين 16 مارس 2020 - 01:15

أعلنت المديرية العامة للصحّة بمدينة مليلية المحتلة، مساء الأحد، عن إصابة تسع حالات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي في المدينة ذاتها إلى 17 حالة.

وذكرت مصادر إعلام إسبانية، أن الحالات التي رُصدت نُقلت مباشرةً إلى الحجر الصحي بمستشفى كوماركال لتخضع لعناية طبية مركّزة.

جدير بالذّكر أن السلطات المحلية بمليلية طبّقت، أول أمس السبت، إجراءات صارمة لمنع التجوال وكافة الأنشطة لتطويق انتشار الفيروس.

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