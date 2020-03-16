الاشتباه في إصابة سيدة بـ"كورونا" في الداخلة

هسبريس من الداخلة

تم، ليلة الأحد 15 مارس الجاري، الاشتباه في إصابة مواطنة مغربية بفيروس "كورونا" المستجد، وهي تخضع حاليا للحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواطنة المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وهي في الثلاثينيات من العمر، مقيمة بمدينة الداخلة، وكانت مؤخرا في رحلة سفر إلى دولة فرنسا.

وحسب نفس المصادر، فقد وضعت تحت الحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، بعدما ظهرت عليها علامات تتوافق مع أعراض الفيروس المعروف طبيا بـ"كوفيد 19"، عقب عودتها من دولة فرنسا.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحالة تخضع للعزل في غرفة مخصصة لهذا الغرض بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بالداخلة، وقد جرى أخذ عينة لإجراء التحاليل المخبرية المعمول بها في مثل هذه الحالات في انتظار صدور النتيجة من مختبر معهد باستور بالدار البيضاء.