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كُتّاب وآراء
مجلس البيضاء يشرع في تعقيم الأماكن العمومية
شرعت شركة الدار البيضاء للتهيئة، المنتدبة من لدن المجلس الجماعي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، في مباشرة برنامج تعقيم وتطهير مختلف مرافق المدينة، منذ الأحد المنصرم، ويرتقب أن تمتد في باقي الأيام، حيث لوحظ انتشار عشرات المستخدمين الذين يقومون بتطهير وتنظيف الشوارع والساحات العمومية.
ووفق المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عملية التعقيم تشمل مختلف المرافق والتجهيزات العمومية والساحات الكائنة داخل النفوذ الترابي للمقاطعات الست عشرة للقطب المالي، فضلا عن تعقيم مقرات الجماعة والمقاطعات والعمالات والإدارات العمومية والساحات والمحطة الطرقية.
وقد باشرت العملية سالفة الذكر جميع المجالس الجماعية في المملكة، بغية الحد من تأثير تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، في إطار التجاوب مع التدابير الوقائية التي تحث عليها وزارة الصحة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.