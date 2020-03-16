عمالة العرائش تتواصل مع جمعيات أولياء التلاميذ‎

هسبريس من الرباط

انعقد بمقر عمالة إقليم العرائش، اليوم الإثنين، اجتماع ترأسه عامل الإقليم خصص للتواصل مع رؤساء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالإقليم، والإنصات إلى انشغالاتهم بخصوص القرار المتخذ من طرف وزارة التربية الوطنية المتعلق بتوقيف التدريس الحضوري بالمؤسسات التعليمية في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة "فيروس كوفيد 19".

وأكد عامل الإقليم في كلمته التوجيهية على ضرورة تحسيس أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بحث أبنائهم على الدراسة عن بعد والمكوث بمنازلهم، وعدم اعتبار توقف المؤسسات التعليمية بمثابة عطلة مدرسية، وأن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة لتوفير الدروس لكافة المتمدرسين على المواقع الإلكترونية وبالقناة التلفزية الرابعة.

وفي ختام هذا الاجتماع الذي حضره الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورجال السلطة والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالعرائش، أكد عامل الإقليم على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين لإنجاح هذه العملية.