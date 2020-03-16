24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3413:4117:0119:3920:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)

  2. "تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)

  3. وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)

  4. شوارع وحافلات الرباط (5.00)

  5. هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | عمالة العرائش تتواصل مع جمعيات أولياء التلاميذ‎

عمالة العرائش تتواصل مع جمعيات أولياء التلاميذ‎

عمالة العرائش تتواصل مع جمعيات أولياء التلاميذ‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 15:45

انعقد بمقر عمالة إقليم العرائش، اليوم الإثنين، اجتماع ترأسه عامل الإقليم خصص للتواصل مع رؤساء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالإقليم، والإنصات إلى انشغالاتهم بخصوص القرار المتخذ من طرف وزارة التربية الوطنية المتعلق بتوقيف التدريس الحضوري بالمؤسسات التعليمية في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة "فيروس كوفيد 19".

وأكد عامل الإقليم في كلمته التوجيهية على ضرورة تحسيس أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بحث أبنائهم على الدراسة عن بعد والمكوث بمنازلهم، وعدم اعتبار توقف المؤسسات التعليمية بمثابة عطلة مدرسية، وأن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة لتوفير الدروس لكافة المتمدرسين على المواقع الإلكترونية وبالقناة التلفزية الرابعة.

وفي ختام هذا الاجتماع الذي حضره الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورجال السلطة والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالعرائش، أكد عامل الإقليم على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين لإنجاح هذه العملية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.