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كُتّاب وآراء
المغرب يضع حجرا طبيا لجميع الوافدين من معبر الكركرات الحدودي
قررت السلطات المغربية بالحدود الجنوبية بجهة الداخلة وادي الذهب إخضاع القادمين من موريتانيا عبر معبر الكركرات الحدودي للحجر الصحي لمدة 14 يوما داخل مركز صحي بمنطقة بئر كندوز.
وأفاد مصدر طبي بجهة الداخلة وادي الذهب بأن المركز الذي يبعد بـ 70 كلم عن المنطقة الحدودية استقبل صباح اليوم الإثنين تسعة أشخاص، قادمين من الديار الإسبانية عبر المعبر الحدودي الكركرات.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المواطنين التسعة الذين ينحدرون من إقليمي العيون والداخلة حطوا الرحال بمطار انواذيبو ليلة البارحة، قادمين من جزر الكناري الإسبانية عبر رحلة جوية إسبانية.
وشدد المتحدث على أن الإجراءات الاحترازية التي دشنتها السلطات المغربية صباح اليوم بالمعبر الجنوبي للمملكة تدخل في إطار المخطط الجهوي لليقظة في مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن العملية ستعمم على جميع الوافدين من الدول الإفريقية عبر الحدود مع موريتانيا.
من جانبه، قال والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بيكرات، إن قرار إخضاع الوافدين على الأقاليم الجنوبية عبر معبر الكركرات للحجر الطبي قرار نهائي ولا رجعة فيه.
وأضاف المسؤول الترابي، خلال اجتماع المخطط الجهوي لليقظة في مواجهة فيروس كورونا الذي احتضنته ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، أن "ولاية جهة العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب على استعداد تام لاتخاذ جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح العملية الاحترازية"، مشيرا إلى أن "خلية للتواصل ستعمل على تحضير جميع مستلزمات التغذية، المبيت، الملبس، وحتى الاحتياجات المالية أذا احتاج الأمر ذلك".
يذكر أن المغرب أقر هذا الحجر الطبي تخوفا من تسلل حالة إصابة بفيروس كوفيد 19 كورونا المستجد للأقاليم الجنوبية، خاصة أن معبر الكركرات يعرف توافد العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
يعني شخص غيدخل مىيض للمغرب مغيبانش فتيست و غيمرض من بعد 5 ايام. اوى حسب معايا شحال واحد غيتلاقاه هد المريض و غيعاديه.
رأيي حبسو الحدود ميدخل حد ميخرج حد
غاع الدول دارتها. اوروبا داروها لبعضياتهم واخة هما متاحدين زعماك
ولكن حنا راه غير حشرات عندكم ....
Les frontières entre la France et l’Allemagne
Entre l’Italie et la France. Entre la France et la Suisse par tous par tous sont fermées