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المغرب يضع حجرا طبيا لجميع الوافدين من معبر الكركرات الحدودي

المغرب يضع حجرا طبيا لجميع الوافدين من معبر الكركرات الحدودي
هسبريس من الداخلة
الاثنين 16 مارس 2020 - 16:10

قررت السلطات المغربية بالحدود الجنوبية بجهة الداخلة وادي الذهب إخضاع القادمين من موريتانيا عبر معبر الكركرات الحدودي للحجر الصحي لمدة 14 يوما داخل مركز صحي بمنطقة بئر كندوز.

وأفاد مصدر طبي بجهة الداخلة وادي الذهب بأن المركز الذي يبعد بـ 70 كلم عن المنطقة الحدودية استقبل صباح اليوم الإثنين تسعة أشخاص، قادمين من الديار الإسبانية عبر المعبر الحدودي الكركرات.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المواطنين التسعة الذين ينحدرون من إقليمي العيون والداخلة حطوا الرحال بمطار انواذيبو ليلة البارحة، قادمين من جزر الكناري الإسبانية عبر رحلة جوية إسبانية.

وشدد المتحدث على أن الإجراءات الاحترازية التي دشنتها السلطات المغربية صباح اليوم بالمعبر الجنوبي للمملكة تدخل في إطار المخطط الجهوي لليقظة في مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن العملية ستعمم على جميع الوافدين من الدول الإفريقية عبر الحدود مع موريتانيا.

من جانبه، قال والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بيكرات، إن قرار إخضاع الوافدين على الأقاليم الجنوبية عبر معبر الكركرات للحجر الطبي قرار نهائي ولا رجعة فيه.

وأضاف المسؤول الترابي، خلال اجتماع المخطط الجهوي لليقظة في مواجهة فيروس كورونا الذي احتضنته ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، أن "ولاية جهة العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب على استعداد تام لاتخاذ جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح العملية الاحترازية"، مشيرا إلى أن "خلية للتواصل ستعمل على تحضير جميع مستلزمات التغذية، المبيت، الملبس، وحتى الاحتياجات المالية أذا احتاج الأمر ذلك".

يذكر أن المغرب أقر هذا الحجر الطبي تخوفا من تسلل حالة إصابة بفيروس كوفيد 19 كورونا المستجد للأقاليم الجنوبية، خاصة أن معبر الكركرات يعرف توافد العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الواسيني الاثنين 16 مارس 2020 - 16:18
احسن حجر صحي هو الي غادي يكون فبئر الكندوز
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40
2 - عبد الرحمان الاثنين 16 مارس 2020 - 16:19
قرار حكيم لا ثقة لا في الجنوب و لا في الشرق .
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56
3 - احمد الاثنين 16 مارس 2020 - 16:20
طبعا الإجراء في محله طالما أصبحت اسبانيا وجذورها بؤرة لهذه الجاءحة
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54
4 - بنطفرون الاثنين 16 مارس 2020 - 16:34
مزيان ولكن الفيرس كيبقى متخبس 16 يوم زيدولهوم يومين في الحجر الصحي،راهوم يهربوا من السبنيول والطاليان وفرنسا الفيروس راه كيسلخ الله يحظنا.راه فيهم حتى البوليزاريو الي كانوا في اسبانيا زيروا الحزامة.
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28
5 - كلمة حق الاثنين 16 مارس 2020 - 16:35
بالنسبة لي اطلب من الحكومة إغلاق المعابر البرية ونهج نظام التقشف لمحاصرة هذا الوباء
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23
6 - باري الاثنين 16 مارس 2020 - 16:35
لا نريد الوافدين الاجانب في بلدنا من خلال هاته الظروف العصيبة.ومن باب الاحتراز غلق الحدود بصفة نهائية حتى اجل غير مسمى حتى لا تقع البلاد فيما لا تحمد عقباه والسلام عليكم لطفك يا رحمان يا رحيم.
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14
7 - محمد الاثنين 16 مارس 2020 - 16:36
راه واخة كيدير تيست و كيجي سليم راه الاعراض كتبان من بعد 4 او 5 ايام
يعني شخص غيدخل مىيض للمغرب مغيبانش فتيست و غيمرض من بعد 5 ايام. اوى حسب معايا شحال واحد غيتلاقاه هد المريض و غيعاديه.

رأيي حبسو الحدود ميدخل حد ميخرج حد
غاع الدول دارتها. اوروبا داروها لبعضياتهم واخة هما متاحدين زعماك
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5
8 - حميدو الاثنين 16 مارس 2020 - 16:39
الله اهديكم اش بغينا شي حدود تحل خصوصا مع دولة كموريطانيا،التي خرجت بتصريح معادي للوحدة الترابية،وزيدينها بغيتو داكشي لي مدخلتو فالمطارات ديال فرنسا وسبانيا وغيرها..دخلوه من جار السوء
ولكن حنا راه غير حشرات عندكم ....
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9
9 - لايعني شئ الاثنين 16 مارس 2020 - 16:44
أحسن حاجة إغلاق الحدود بحكم ما رأيت في إيطاليا فقد يكون الإنسان حامل للفيروس ولا يؤثر عليه ولكن يعدي الآخرين
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3
10 - kam الاثنين 16 مارس 2020 - 16:47
Il faut les fermer carrément
Les frontières entre la France et l’Allemagne
Entre l’Italie et la France. Entre la France et la Suisse par tous par tous sont fermées
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2
11 - مغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 16:50
حجز يعد من اجراءات استباقية لاحتواء هذا الوباء خطير خاصة وان معبر كركرات يعبره عدد لا يستهان به من وافدين و مغاديرن نحو وجهات متعددة و بالتالي يشكل مصدر قلق و ازعاج في سياقات إجراءات استباقية خلال هذه الأزمة العالمية حادة و يمكن أن يتسلل منه الوباء كوفيد 19 و بالتالي حجز يعد حل في محله إلى حين .
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4
12 - عبده/ الرباط الاثنين 16 مارس 2020 - 16:50
تنفيذا لامر جلالة الملك فيما يخص الشفافية و نظرا لهذة الحزمة الكبيرة من المنع و الاغلاقات فقد خلق ذلك بلبلة و شكا لدى المواطنين حول الحالة الوباءية في المغرب ... فالمرجو من الحكومة الموقرة طمانة المواطنين و تهدءة روعهم في كل وقت و حين بكل شفافية حول الحالة الصحية في المغرب فقد اخذ التهافت من جديد على الاسواق الممتازة و حتى محلات البقالة كما اخذت بعض الاشاعات في الانتشار... فليس المهم هو توفر الاكل بل ضمان الصحة و اخذ الحذر بكل جدية.. و اخر نصيحة لي هي الاعتكاف بالمنازل .... و عدم الخروج الا للضرورة القصوى لضمان الحد الادنى من المعيشة...و لكم الشكر
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