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"وكالة السلامة الطرقية" تهيب بالمهنيين الاحتياط

"وكالة السلامة الطرقية" تهيب بالمهنيين الاحتياط
محمد آيت حساين
الاثنين 16 مارس 2020 - 16:28

في إطار إجراءات اليقظة والمراقبة للحماية من فيروس كورونا المستجد، وحرصا منها على سلامة المرتفقين والموظفين والمستخدمين، أهابت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجميع المهنيين وعموم المواطنين الوافدين على المصالح التابعة لها المكلفة برخص السياقة والبطائق الرمادية اتخاذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة.

وطالبت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، جميع المهنيين وعموم المواطنين الوافدين على مصالحها بعدم التنقل إلى مراكز التسجيل إلا عند الضرورة القصوى، وعدم حجز مواعيد جديدة لاجتياز الامتحانات النظرية في الوقت الراهن، وتأجيلها إلى غاية شهر يونيو القادم.

وأضاف البلاغ نفسه أنه بالنسبة إلى المواعيد المحجوزة يمكن إلغاؤها إذا رغب المرشحون في ذلك، على أساس إعادة برمجتها ابتداء من شهر يونيو المقبل، داعيا إلى تفادي الازدحام داخل مراكز التسجيل واحترام معايير السلامة المعتمدة من طرف المصالح الصحية المختصة، والامتثال للتوجيهات الصادرة عن موظفي ومستخدمي الوكالة داخلها، خاصة احترام مسافة وقائية بين المرتفقين لا تقل عن متر واحد، سواء في الطوابير أو في مقاعد قاعة الانتظار.

وأهابت الوكالة بجميع المهنيين والمرشحين لامتحان الحصول على رخصة السياقة وكافة المرتفقين احترام هذه التوجيهات من أجل المساهمة في احترام شروط الصحة العمومية، وتفادي مخاطر عدوى الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا. وسيتم إخبار المهنيين والمرتفقين في حينه بكل المستجدات المتعلقة بتدبير هذا المرفق العمومي.

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