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الرئيسية | جهات | الاشتباه في إصابة فرنسي بفيروس "كورونا" بتزنيت‬

الاشتباه في إصابة فرنسي بفيروس "كورونا" بتزنيت‬

الاشتباه في إصابة فرنسي بفيروس "كورونا" بتزنيت‬
مصطفى البكار من تزنيت
الاثنين 16 مارس 2020 - 19:58

تم زوال اليوم إخضاع سائح فرنسي للحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

مصدر مسؤول بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة قال في تصريح لهسبريس إن المصاب، المزداد سنة 1959، كان يقيم لوحده داخل أحد الفنادق وسط تزنيت منذ أسبوع، قادما إليها من مدينة تارودانت، حيث قضى ثلاثة أيام.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر قصد مستعجلات مستشفى الحسن الأول بعدما أحس ببعض الأعراض التي تتوافق مع مرض كوفيد 19، ليتم وضعه تحت المراقبة الطبية وإخضاعه للتحاليل المخبرية التي جرى إرسالها إلى معهد باستور بالدار البيضاء في انتظار صدور النتيجة النهائية.

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1 - هام الاثنين 16 مارس 2020 - 20:15
ما ان الحدود مغلقة الان نعرف عدد المهاجرين الذين دخلوا مؤخرا للمغرب لماذا لانقوم بفحصهم لان اغلبهم يعمل ولهم مناعة جيدة ولكن قد لاتظهر عليهم اعراض وقد تكون نسبة منهم مصابة ولاتدري مما يشكل خطرا كبيرا على الاخرين ويكون قد فات الاوان لاقدر الله والله يحفظ بلادنا والمغاربة في الداخل والخارج اريد من القراء ان يدعموا فكرتي اذا كانت صحيحة وتنفعنا وشكرا
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