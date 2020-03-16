تعقيم وسائل النقل وفضاءات حيوية بمدينة تنغير

محمد ايت حساين من تنغير

انطلقت صباح اليوم بمدينة تنغير حملة تعقيم واسعة طالت وسائل النقل العمومي، من "سيارات الأجرة، وحافلات نقل المسافرين، والنقل المزدوج"، ومختلف المرافق العمومية التي تعرف توافدا كبيرا من طرف عموم المواطنين.

ويشارك في هذه الحملة التي نظمت بتعليمات من السلطات الإقليمية أعوان الجماعة الترابية لتنغير، ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ وذلك من أجل تعقيم جميع وسائل النقل العمومية والنقط الحيوية بالمدينة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإقليم تنغير أكد في تصريح لهسبريس أن هذه الحملة التي تم تنظيمها تهدف إلى تفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أنها "تدخل في إطار الإجراءات الوقاية الطبية والاستباقية المتخذة لمواجهة هذا الوباء الخطير".

وأضاف المتحدث نفسه أن حملة التعقيم ستشمل وسائل النقل العمومي بجميع مناطق الإقليم، والإدارات العمومية والساحات التي يتوافد عليها المواطنون، مشيرا إلى أن "هذه الحملة تهم صحة المواطنات والمواطنين"، ولافتا أن "جميع القطاعات المعنية ستسهر على خدمة مصالح رعايا الملك محمد السادس والسهر على سلامتهم"، وفق تعبيره.

ودعا ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كافة المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي نصحت بها وزارة الصحة لوضع حد لهذا الوباء الذي صنفته المنظمة العالمية للصحة كوباء عالمي.