24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:34
|13:41
|17:01
|19:39
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معهد يجري أبحاثا عن كورونا مستعينا بالحيوانات
- قضية اغتصاب غريبة .. اتهام فتاة بالاعتداء الجنسي على طفلة
- هذه الأسعار الجديدة للبنزين والغازوال في محطات الوقود بالمغرب
- سفارة المغرب بإسبانيا توصي بالتضامن والتلاحم
- العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات
العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)
"تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)
وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)
هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ (5.00)
- وزارة الداخلية تغلق المقاهي والمطاعم وفضاءات عامّة بعموم المملكة - (253)
- هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ - (217)
- فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر - (183)
- "كورونا" يثير مطالب بإغلاق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة بالمغرب - (119)
- رسميا .. الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" تصل إلى 29 حالة في المغرب - (117)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
والي العيون يوصي الساكنة بالبقاء في المنازل
رغم عدم تسجيل أي حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالأقاليم الجنوبية، إلا أن عبد السلام بيكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، أبى إلا أن يدعو سكان الأقاليم الجنوبية إلى البقاء في منازلهم، لمدة لا تقل عن 15 يوما، كشكل من أشكال "حظر التجوال الاختياري"، وتفادي الزيارات العائلية والتقيد بمبادئ السلامة للمحافظة على الحالة الوبائية بالجهة.
وفي هذا الصدد، دعا والي جهة العيون الساقية الحمراء كافة المواطنات والمواطنين من ساكنة جهة العيون بمختلف أقاليمها وجماعاتها الترابية إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية انطلاقا من الحس الوطني والشعور بالمسؤولية، للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 كورونا المستجد، مشددا على "القيام بحملات التحسيس والتعبئة المجتمعية للحد من انتشار الوباء العالمي القاتل".
وأضاف المسؤول الأول بجهة العيون الساقية الحمراء، خلال اجتماع تقديم المخطط الجهوي لليقظة في مواجهة فيروس كورونا الذي احتضنته ولاية الجهة صباح اليوم: "على المواطنين التقيد بالتدابير الوقائية في إطار المصلحة العامة والشعور بالمسؤولية"، مشددا على ضرورة "الحد من تنقلاتهم غير ضرورية، والزيارات العائلية، والتخلي عن تقاليد المصافحة مؤقتا".
وطالب بيكرات جميع المسؤولين والمنتخبين والمجتمع المدني على حد سواء بنشر التوعية داخل المجتمع والتعامل كأشخاص ناضجين وكمسؤولين نموذجين، لافتا إلى أنه "لا مجال للمزايدة على الأشخاص أو المؤسسات العمومية في التعامل مع الفيروس القاتل والتدابير الوقائية المتخذة".
وفي تعليقه على ظاهرة التهافت على الأسواق واقتناء المواد الاستهلاكية بكثرة، أكد والي جهة العيون الساقية الحمراء، في معرض حديثه، أن ولاية العيون "تتابع عن كثب الوضع على مستوى الأسواق"، وأن "كل القطاعات معبئة ومستعدة للتعامل مع هكذا حالات"، مشيرا إلى أن "جهة العيون الساقية الحمراء تتوفر على مخزون كاف من المؤن والسلع الاستهلاكية التي تغطي حاجيات عدة شهور مقبلة"، ومستطردا بأن "المخزون المائي كذلك متوفر ويسد كل حاجيات المواطنين".
في السياق ذاته، أكد حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، على ضرورة التزام المواطنين والمواطنات بشروط النظافة وعدم التساهل في التعامل اليومي من طرف العائلات مع فيروس كورونا القاتل.
وشدد رئيس الجماعة الحضرية للعيون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على ضرورة التحسيس وتنظيم حملات توعوية على مستوى الجهة لتنبيه كل فئات المجتمع بخطورة الوضع والعمل على استلهام التجربة الصينية للوقاية من شر الوباء المستجد.
وتعقيبا على حملة التعقيم التي باشرتها جماعة العيون منذ خمسة أيام، أكد المتحدث ذاته أن "بلدية العيون ستواصل عمليات التطهير اليومية لتغطية كافة المرافق والمحلات العمومية التي يرتادها المواطنون"، لافتا إلى أن "جماعة العيون تتوفر على التجهيزات والمعدات الكافية لتعقيم مرافق المدينة".
وختم ولد الرشيد حديثه لهسبريس بالقول إن "جماعة العيون وضعت منذ مدة كل خبراتها ومعداتها وأطرها رهن إشارة أقاليم جهة العيون الساقية الحمراء الأربعة"، مضيفا أن "الجماعة تتوفر على طاقم ذي كفاءات عالية على غرار ثلاثة أطباء و15 تقني صحة؛ فضلا عن 15 عامل إنعاش وطني للمواكبة والتتبع".
يذكر أن الإجراءات الصارمة التي خلص إليها اجتماع تقديم المخطط الجهوي لليقظة في مواجهة فيروس كورونا تأتي في ظل ثقافة "التراخي" الذي تتعامل بها ساكنة الأقاليم الجنوبية مع فيروس "كوفيد 19" الذي صنفته منظمة الصحة الدولية كوباء عالمي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
لم يعد مكان لتقديم النصائح بل يجب تحرك القوة العمومية لفرض الاجراءات !!
وزجر المخالفين يعني فرض الحجر الصحي في مختلف مناطق البلد ولو بالقوة !!
لان الامر اصبح خطير والبلد لا يتوفر على قطاع صحي حسب المعايير الدولية !!
فكيف سيكون الوضع لو مرض الآلاف المؤلفة !!
بالعيون نظام صحي فاشل جدا وعلى والي العيون التشديد على عدم الخروج وليس فقط دعوتهم باللسان فقط
ثقافة المجتمع مشكلة