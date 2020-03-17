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الجمارك تحصر ولوج مكاتبها تفاديا لانتشار كورونا

الجمارك تحصر ولوج مكاتبها تفاديا لانتشار كورونا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 02:20

قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالنظر إلى الظروف الصحية الحالية، حصر الولوج إلى مكاتب الجمارك ابتداء من الاثنين، وعدم السماح بذلك إلا للحالة التي تستدعي بشكل ضروري الحضور الفعلي، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضح بلاغ لإدارة الجمارك أنه يمكن استعمال العديد من الخدمات مباشرة عبر الإنترنت (إجراءات التخليص الجمركي للبضائع، المقابلات مع المفتشين المعالجين للتصاريح، طلب شهادة المنشأ، أداء المستحقات الجمركية).

وأضاف البلاغ أنه يمكن توجيه طلبات المعلومات والشكايات بشكل مباشر إلى إدارة الجمارك عبر الإنترنت، وذلك من خلال المطبوع الإلكتروني المتوفر على الرابط www.douane.gov.ma/requetes أو عن طريق الهاتف من خلال الرقم الاقتصادي 0801007000 أو الرقم الهاتفي 0537565757.

ومن أجل المساهمة في كبح انتشار الفيروس، حثت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة زبناءها ومرتفقيها على استعمال خدماتها عبر الإنترنت والامتناع عن القدوم إلى مكاتبها إلا في حالة الضرورة القصوى.

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