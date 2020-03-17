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مستشفى سانية الرمل يحدث وحدة لتشخيص كورونا‬

مستشفى سانية الرمل يحدث وحدة لتشخيص كورونا‬
أيوب صدور من تطوان
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 13:08

خصصت إدارة المركز الاستشفائي سانية الرمل بمدينة تطوان وحدة لمرضى الالتهابات التنفسية والحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" تضم مكتبين للاستشارة الطبية؛ أحدها لمغاربة الخارج، والثاني للمقيمين، في إطار التدابير الوقائية للحد من تفشي هذا الوباء.

وتأتي هذه المبادرة في سياق المجهودات المبذولة والرامية إلى محاصرة انتقال العدوى وتقليص تحركات المشتبه في حملهم للفيروس داخل مؤسسة العلاج، إلى جانب الاقتصاد في المواد البيوطبية من كمامات وقفازات ومعقمات اليد.

وتهدف هذه الخطوة إلى عزل الراغبين في استشارات طبية تخص الجهاز التنفسي، وعدم مخالطتهم للمرضى داخل مصلحة المستعجلات، وبالتالي التقليل من احتمال العدوى.

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