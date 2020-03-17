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كُتّاب وآراء
مسؤول بتنغير ينفي إصابة سائحة ألمانية بـ"كورونا"
نفى مصدر مسؤول بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم تنغير المعلومات التي وصفها بكونها "عارية من الصحة"، والتي تروج بشأن تأكيد إصابة سائحة ألمانية بفيروس "كورونا" المستجد، وكانت تقيم بأحد فنادق مدينة بومالن دادس.
وبخصوص التدوينة المتداولة بشأن وجود حالة إصابة مؤكدة بمدينة بومالن دادس، قال المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، إن "هذا الخبر عار من الصحة، و"لا توجد، إلى حد الآن، أي حالة مرضية مؤكدة بإقليم تنغير عموما"، معتبرا أنه "لا داعي إلى القلق بشأن ذلك".
وأوضح المسؤول ذاته أن السائحة الألمانية، التي دخلت المغرب يوم التاسع من الشهر الجاري والتي كانت موضوع الشكوك حول إصابتها بهذا المرض، كانت نتائج التحاليل التي أجريت لها سلبية، ولم تكن تعاني من الفيروس بل فقط من الزكام العادي، مشيرا إلى أن الوضع في الإقليم عادي.
وأبرز المسؤول نفسه أن الوزارة تقوم بإخبار الرأي العام في حال وجود حالة مرضية مؤكدة، عبر بلاغات صحافية تنشر في القنوات الرسمية والمواقع الإخبارية الموثوق بها، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالبقاء في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة واتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة والتي قوامها النظافة المعتادة وعدم المصافحة بالأيادي والاكتفاء بالتحية شفاهة.
المسؤول الصحي ذاته حثّ المواطنين والمواطنات على ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة إلى جهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة، لتفادي نشر الخوف والفزع وسط عموم الساكنة.